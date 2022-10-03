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送美、日？台北故宮院長談「9萬件國寶」遷移新聞之謎

記者陳宛茜／台北即時報導
故宮院長吳密察表示，故宮69萬件藏品中，60萬件是檔案與書籍，符合狹義定義的藝術品是9萬件。（記者陳宛茜／攝影）
故宮院長吳密察表示，故宮69萬件藏品中，60萬件是檔案與書籍，符合狹義定義的藝術品是9萬件。（記者陳宛茜／攝影）

日前網路流傳政府準備自台北故宮近70萬件藏品中，挑選9萬件精品轉移至美國、日本以尋求保護。故宮隨即發布聲明，嚴正澄清絕無此事，敬請民眾勿聽信及散播假消息。故宮院長吳密察今赴立院業務報告時說明此事，表示當時接受CNN記者專訪，記者的問題是「戰爭發生、最不得已時會怎麼做？」他的回答是確保9萬件藝術品的安全。而「9萬件」這個數字是因為故宮69萬件藏品中，60萬件是檔案與書籍，符合狹義定義的藝術品是9萬件。

吳密察強調，受訪時是強調故宮典藏文物「沒考慮移動」，網路上卻傳出故宮挑選9萬件精品轉移至美國、日本以尋求保護，故宮立刻發布消息表示這是假消息。

吳密察還原當時採訪的過程。他表示，CNN記者訪問時，提到故宮文物的安全問題。吳密察回應，會有演練、會徵詢懂得戰爭的專家的意見。記者問，發生最緊急的狀態時，會怎麼做?他表示，會根據世界博物館的慣例保護文物，他問文物這麼多怎麼保護？吳密察表示會根據世界博物館的慣例去認定100件、1000件、1萬件重要文物。記者繼續問，最最不得已的時候，你會怎麼做？吳密察表示，至少會確保9萬件藝術品的安全。

記者再追問為什麼是9萬件?吳密察表示，那是因為因為故宮69萬件藏品中，60萬件是檔案與書籍，符合狹義定義的藝術品是9萬件。記者問是否考慮移動?吳密察表示「沒考慮移動」。

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