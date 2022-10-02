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疫情後重返國際 雲門舞集巡演首站休士頓滿座

中央社／華盛頓2日專電
2022年雲門舞集美國巡演首站於休士頓演出，受到當地觀眾熱烈迴響。（駐休士頓台灣書院提供）
2022年雲門舞集美國巡演首站於休士頓演出，受到當地觀眾熱烈迴響。（駐休士頓台灣書院提供）

雲門舞集重返國際舞台，1日在美國休士頓演出舞作「十三聲」，為舞團今年國際巡演行程揭開序幕。首演現場滿座，透過演出讓美國觀眾感受到另一面台灣文化及現代舞蹈。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情睽違國際舞台兩年多後，雲門舞集10月啟動美國巡演，以藝術總監鄭宗龍舞作「十三聲」回歸國際舞台，1日抵達首站德州休士頓。

首演現場觀眾滿座，吸引包括美國前駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）、旅美小提琴家林昭亮、韓國大使館文化領事金柱昀（Juhyun Kim，音譯）等貴賓到場欣賞。

駐休士頓辦事處處長羅復文伉儷也協同台灣書院副主任陳譓如等人出席此次演出，歡迎雲門赴美巡演，並特別於休士頓沃桑戲劇中心庫倫劇院為舞團舉行首演酒會，邀請許多當地文化、外交及教育人士出席共襄盛舉。

羅復文在酒會致詞時表示，雲門舞集在疫情後的國際巡演，以德州休士頓做為首站，讓他感到十分榮幸。

羅復文說：「這次的舞碼深具台灣特色，可增加台灣在美國的曝光度。衷心希望雲門舞集能夠再次造訪休士頓，透過文化外交開啟更多的對話空間。」

「十三聲」源自鄭宗龍童年在艋舺的成長經歷，把六○年代萬華街頭上的吆喝、繁華及熱鬧的場面轉化成當代舞蹈，讓美國觀眾看見台灣人特有的野性與活力；透過雲門舞者專業的肢體動作、豐富的舞台色彩與光影的變化，舞作在美國觀眾腦海裡勾畫出台灣人特有的文化力道。

除了演出本身外，為了讓觀眾更深入了解雲門舞集的編舞創意，休士頓表演藝術協會（Performing Arts Houston）2日也與舞團合作舉辦「與鄭宗龍的創意對話」，滿足美國觀眾對「十三聲」進一步的好奇心，並分享他將創意轉化到舞台演出的種種過程。

結束首站休士頓演出後，雲門舞集之後將陸續造訪5個美國城市，包括史丹佛、芝加哥、華府、柯斯塔梅莎、柏克萊。

雲門舞集疫情後美國巡演首場，於台上謝幕的情景。（駐休士頓台灣書院提供）
雲門舞集疫情後美國巡演首場，於台上謝幕的情景。（駐休士頓台灣書院提供）
旅美小提琴家林昭亮（左1）、雲門舞集總監鄭宗龍（左2）、駐休士頓辦事處處長羅復文...
旅美小提琴家林昭亮（左1）、雲門舞集總監鄭宗龍（左2）、駐休士頓辦事處處長羅復文伉儷（右3、右2）及雲門執行總監洪家琪（右1）合影。（駐休士頓台灣書院提供）

休士頓 德州 疫情

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