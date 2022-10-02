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曾落魄到1日花2元過活 他44歲寫小說成百萬暢銷作家

中央社記者曾以寧高雄2日電
日本暢銷小說「在咖啡冷掉之前」作者川口俊和（前）到高雄市總圖演講。（高雄市立圖書館提供/中央社）
日本暢銷小說「在咖啡冷掉之前」作者川口俊和（前）到高雄市總圖演講。（高雄市立圖書館提供/中央社）

日本百萬暢銷小說「在咖啡冷掉之前」作者川口俊和今天到高雄市總圖演講「築夢向前，給過去的自己的建言」，分享自己過去曾經失敗、逃避，但因朋友鼓勵拾起勇氣追夢的經歷。

川口俊和現場讀者分享，自己雖然現在是個暢銷書作家，乍看是個「成功人士」，卻是在44歲才開始寫小說，在此之前也曾收入不穩甚至負債，過著每天只有約200元日幣（約1.38美元）可花、蝸居在狹窄雅房的拮据生活。

川口俊和說，自己曾是面對很多失敗，在將「在咖啡冷掉之前」一作從舞台劇改寫為小說的過程中也曾遭遇挫折，甚至為此逃避足足3年，直到罹癌好友鼓勵「你一定辦得到」，好友離世也刺激自己開始反思人生中想做的事，才鼓起勇氣重新與當初邀請撰寫小說的編輯聯繫，沒想到對方仍在等待自己，促成系列小說的出版。

經過這些，川口俊和發現後悔和失敗是讓人改變的契機，其中「如何踏出下一步」是關鍵，也體認到書中主角所說的「因為未來還沒有到，沒有人知道會發生什麼事」：正因不知道未來會長怎樣，所以值得努力，但也可能努力了卻仍然一敗塗地；但若有一天真的掉入谷底，希望身邊的人能鼓勵「現在的你還有機會，不用在意」。

對於讀者提問，要如何面對內心「不去做的理由」，川口俊和說，這過程很像對喜歡的人告白，可能因為害怕失敗而裹足不前，但最重要的是如何面對失敗後的結果，就如當時鼓起勇氣與編輯聯絡的自己，因有朋友給予的勇氣相伴，即使當下沒有成功，相信仍會有力量踏上不同道路，用不同方式追逐夢想。

2022高雄城市書展首發國際講座今天在高雄市立圖書館總館登場，由日本百萬暢銷小說「在咖啡冷掉之前」作者川口俊和，到高市圖總館向台灣書迷演講「築夢向前，給過去的自己的建言」，吸引近400名讀者報名，到場爭睹作家風采。

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