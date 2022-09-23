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二獲布克獎「狼廳」英國作家曼特爾去世 享壽70歲

中央社倫敦23日綜合外電報導
兩度以「狼廳」（Wolf Hall）系列小說獲得布克獎、作品在全球售出數百萬冊的英國作家喜萊莉．曼特爾（Hilary Mantel），其出版商今天宣布她已經去世，享壽70歲。美聯社
兩度以「狼廳」（Wolf Hall）系列小說獲得布克獎、作品在全球售出數百萬冊的英國作家喜萊莉．曼特爾（Hilary Mantel），其出版商今天宣布她已經去世，享壽70歲。美聯社

兩度以「狼廳」（Wolf Hall）系列小說獲得布克獎、作品在全球售出數百萬冊的英國作家喜萊莉．曼特爾（Hilary Mantel），其出版商今天宣布她已經去世，享壽70歲。

法新社報導，第四權出版公司（4th Estate Books）宣布：「我們敬愛的作家喜萊莉．曼特爾女士去世，我們感到心碎。我們對她的親朋好友表示慰問，特別是她的夫婿傑拉德（Gerald）。」

出版公司還說：「這是個慘痛的損失，我們只能感謝她為我們留下如此宏偉的作品集。」聲明並未提供其他細節。

曼特爾因「狼廳」和狼廳第二部曲「提堂」（Bring Up the Bodies）分別於2009年和2012年獲得布克獎（Booker Prize），成為史上首位兩度獲頒布克獎的英國作家。

她的狼廳三部曲系列第三部「鏡與光」（The Mirror & The Light），也一度被認為能拿下2020年的布克獎。

狼廳三部曲迄今已被翻譯成41種語言，全球銷售量超過500萬冊。由前兩部曲改編的電視影集「狼廳」，還曾獲得艾美獎（Emmy Awards）和金球獎（Golden Globe Awards）提名。

「哈利波特」（Harry Potter）系列小說作者JK羅琳（JK Rowling）今天在推特（Twitter）發文表示：「我們失去了一位天才。」

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）在推特上說：「喜萊莉．曼特爾所留下文學遺產的重要意義，再怎麼強調都不為過。」她還將狼廳三部曲形容為曼特爾「登峰造極的成就」。

第四權出版公司則稱，曼特爾是「本世紀最偉大的英國小說家之一」，她的作品被視為「現代經典」，她將受到「深切懷念」。

喜萊莉 英國 小說

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