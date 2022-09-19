3千年前墓穴以色列出土 窺青銅時代晚期喪葬習俗

在以色列特拉維夫附近發現的古埃及法老拉美西斯二世時代墓穴，裡面存放數十件陶器和青銅文物。（圖取自facebook.com/AntiquitiesEN）

以色列 考古學家今天宣布在特拉維夫附近發現古埃及法老拉美西斯二世（Pharaoh Ramses II）時代墓穴，裡面存放數十件陶器和青銅文物。

法新社與「以色列時報」（The Times of Israel）報導指出，這座墓穴是13日在一處海灘挖出，當時一輛挖土機在帕勒馬希姆（Palmachim）國家公園作業時觸碰到墓穴頂部，考古學家進入地底後，發現這個寬闊的人造墓穴。

影片來源：YouTube Israel Antiquities Authority Official Channel

在以色列文物局（Israel Antiquities Authority）發布的影片中，目瞪口呆的考古學家拿手電筒照著數十個不同形狀和大小的陶器，其歷史可追溯到西元前1213年去世的拉美西斯二世統治時期。

墓穴中可看到許多碗，有的塗成紅色，有的內含骨頭，另還發現有腳的聖餐杯、烹飪鍋、儲藏罐、燈和青銅箭頭或矛頭。

這些都是陪死者前往來世的陪葬品，大約3300年前被放在墓穴後從沒人碰過。而在墓穴角落，還發現至少1具相對完整的骨骼。

以色列文物局青銅時代（Bronze Age）專家揚奈（Eli Yannai）表示：「這個墓穴可能提供了青銅時代晚期喪葬習俗的全貌。」

揚奈說，這是「非常罕見…千載難逢的發現」。

這座墓穴可追溯到控制迦南（Canaan）的拉美西斯二世統治時期。所謂的迦南，大致包括現代以色列和巴勒斯坦 自治區。

揚奈在以色列文物局發布的聲明中說，墓穴中的陶器來自賽普勒斯、黎巴嫩、敘利亞北部、加薩 （Gaza）和雅法（Jaffa），證明「沿海貿易活動活躍」。