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3千年前墓穴以色列出土 窺青銅時代晚期喪葬習俗

中央社耶路撒冷18日綜合外電報導
在以色列特拉維夫附近發現的古埃及法老拉美西斯二世時代墓穴，裡面存放數十件陶器和青銅文物。（圖取自facebook.com/AntiquitiesEN）
在以色列特拉維夫附近發現的古埃及法老拉美西斯二世時代墓穴，裡面存放數十件陶器和青銅文物。（圖取自facebook.com/AntiquitiesEN）

以色列考古學家今天宣布在特拉維夫附近發現古埃及法老拉美西斯二世（Pharaoh Ramses II）時代墓穴，裡面存放數十件陶器和青銅文物。

法新社與「以色列時報」（The Times of Israel）報導指出，這座墓穴是13日在一處海灘挖出，當時一輛挖土機在帕勒馬希姆（Palmachim）國家公園作業時觸碰到墓穴頂部，考古學家進入地底後，發現這個寬闊的人造墓穴。

影片來源：YouTube Israel Antiquities Authority Official Channel

在以色列文物局（Israel Antiquities Authority）發布的影片中，目瞪口呆的考古學家拿手電筒照著數十個不同形狀和大小的陶器，其歷史可追溯到西元前1213年去世的拉美西斯二世統治時期。

墓穴中可看到許多碗，有的塗成紅色，有的內含骨頭，另還發現有腳的聖餐杯、烹飪鍋、儲藏罐、燈和青銅箭頭或矛頭。

這些都是陪死者前往來世的陪葬品，大約3300年前被放在墓穴後從沒人碰過。而在墓穴角落，還發現至少1具相對完整的骨骼。

以色列文物局青銅時代（Bronze Age）專家揚奈（Eli Yannai）表示：「這個墓穴可能提供了青銅時代晚期喪葬習俗的全貌。」

揚奈說，這是「非常罕見…千載難逢的發現」。

這座墓穴可追溯到控制迦南（Canaan）的拉美西斯二世統治時期。所謂的迦南，大致包括現代以色列和巴勒斯坦自治區。

揚奈在以色列文物局發布的聲明中說，墓穴中的陶器來自賽普勒斯、黎巴嫩、敘利亞北部、加薩（Gaza）和雅法（Jaffa），證明「沿海貿易活動活躍」。

以色列文物局表示，已重新封閉這座墓穴並擬定挖掘計畫。文物局也指出，發現墓穴到重新關閉之間的短暫時間內，已有「一些物品」遭人竊走。

以色列考古學家18日宣布在特拉維夫附近發現古埃及法老拉美西斯二世時代墓穴，可能提...
以色列考古學家18日宣布在特拉維夫附近發現古埃及法老拉美西斯二世時代墓穴，可能提供青銅時代晚期喪葬習俗的全貌。（圖取自facebook.com/AntiquitiesEN）

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