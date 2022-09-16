我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

民主黨參議員對台灣政策法分歧 憂美中關係火上添油

上演35年史上最久 百老匯音樂劇「歌劇魅影」明年落幕

記者胡玉立／即時報導
圖為「歌劇魅影」劇中的服裝道具。(美聯社)
圖為「歌劇魅影」劇中的服裝道具。(美聯社)

紐約百老匯歷史上演出最久的音樂劇「歌劇魅影」(Phantom of the Opera)，受疫情爆發後觀眾人數減少的影響，明年2月18日將最後一次落下它著名的大吊燈，向觀眾謝幕告別。儘管天下沒有不散的宴席，也沒有一場秀會永遠上演，但這齣被視為音樂劇象徵的大戲在百老匯落幕，仍令許多人吃驚。

「歌劇魅影」的票房持續走軟，儘管百老匯過去在疫情下極具破壞性的封鎖已結束，這一年逐步恢復演出，但劇院觀眾仍未完全回來。去年秋天強勢回歸百老匯的「歌劇魅影」，票房銷量不足以支付每周高昂的營運成本。

一位發言人稱，「歌劇魅影」明年1月將紀念該劇上演35周年，然後2月18日在百老匯演出最後一場。所有演員、工作人員和管弦樂隊都在16日被告知了這項重大決定。

「歌劇魅影」將繼續在其他地方上演。以倫敦來說，該劇上檔時間比紐約更久，2020年雖一度於疫情最嚴重時候停演，但一年後，該劇重新回歸，只是改採較小型管弦樂團和一些重新配置來降低成本；澳洲甫於8月為「歌劇魅影」推出新製作，明年也會在中國首度推出普通話版「歌劇魅影」音樂劇。西班牙國寶級演員安東尼奧·班德拉斯(Antonio Banderas)也正在製作新的西班牙語「歌劇魅影」。

「歌劇魅影」最早是在1986年於倫敦首演，1988年1月開始在紐約百老匯上演，從此成為音樂劇標竿。它由音樂劇史上三位傳奇人物創作：作曲家韋伯(Andrew Lloyd Webber)、導演普林斯(Hal Prince)和製片人麥金塔(Cameron Mackintosh)。2018年該劇在紐約公演滿30年時，三人還共同參與了投影在帝國大廈上的燈光秀慶祝盛事。

多年來，「歌劇魅影」固定演出並吸引全球大量觀眾。自1986年倫敦首演以來，全球183個城市有超過1億4500萬人觀看，並已以17種語言於各地上演；明年普通話版本製作上檔時，將累計至18種語言。

根據百老匯聯盟(Broadway League)編製數據，該劇在百老匯已有1980萬人觀看，自紐約首演以來已獲得13億元票房收入。截至9月11日的一周內，該周票房收入為86萬7997元，雖然不錯，但不足以維持同等規模的音樂劇運作。

百老匯獻映時間最長的音樂劇「歌劇魅影」計畫於明年２月永久落下帷幕。圖為劇院外面張...
百老匯獻映時間最長的音樂劇「歌劇魅影」計畫於明年２月永久落下帷幕。圖為劇院外面張貼的「歌劇魅影」海報。(美聯社)

歌劇 百老匯 疫情

上一則

我們這一代

延伸閱讀

英女王國葬前夕…倫敦驚傳警察遭砍 2警受傷送醫嫌遭逮

英女王國葬前夕…倫敦驚傳警察遭砍 2警受傷送醫嫌遭逮
美網／斯威雅蒂「甜蜜」封后 最想去百老匯看音樂劇

美網／斯威雅蒂「甜蜜」封后 最想去百老匯看音樂劇
百老匯周門票買一送一 紅磨坊、獅子王…好劇別錯過

百老匯周門票買一送一 紅磨坊、獅子王…好劇別錯過
抵制東百老匯91號改遊民所 華埠募款擬提訴

抵制東百老匯91號改遊民所 華埠募款擬提訴

熱門新聞

花蓮崇德遺址出土的一顆玻璃珠，下月將啟程送到美國芝加哥實驗室，分析成分，揭開身世之謎。(圖:花蓮縣文化局提供)

台出土千年紅色玻璃珠 送芝加哥實驗室揭身世之謎

2022-09-14 23:59
珍貴藏書不該化為烏有 許多圖書館會為知名學者的捐書成立專區，圖為國立東華大學收藏詩人楊牧數千冊藏書的楊牧書房。(本報資料照片)

珍貴絕版藏書無處去 回收變紙漿 台學者嘆：會含恨九泉

2022-09-10 21:15
吳孟芸∕圖

今夕是何年

2022-09-10 02:02
草莓慕斯蛋糕。（朱晨．圖片提供）

蛋糕的滋味

2022-09-13 02:02

遷居華人區

2022-09-10 02:00
一名紅髮女子參加2008年9月7日在荷蘭布列達市舉行的「紅髮日」活動。（美聯社）

紅髮情結

2022-09-12 02:02

超人氣

更多 >
日經：美國股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

日經：美國股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默