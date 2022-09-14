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台出土千年紅色玻璃珠 送芝加哥實驗室揭身世之謎

記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮崇德遺址出土的一顆玻璃珠，下月將啟程送到美國芝加哥實驗室，分析成分，揭開身世之謎。(圖:花蓮縣文化局提供)
花蓮崇德遺址出土的一顆玻璃珠，下月將啟程送到美國芝加哥實驗室，分析成分，揭開身世之謎。(圖:花蓮縣文化局提供)

台灣花蓮縣秀林鄉崇德考古遺址出土、距今約千餘年的一粒紅色玻璃珠，下月將被送往美國芝加哥實驗室分析成分，揭開它的身世之謎。

縣府文化局表示，花蓮縣文化局考古博物館與中研院歷史語言研究所合作，進行分析研究，考古博物館破例出借崇德考古遺址出土的紅色玻璃珠，由歷史語言研究所研究員王冠文將玻璃珠交給美國Field Museum實驗室分析成分，主要目的是了解台灣與東南亞的玻璃交換關係。

花蓮崇德遺址出土的一顆玻璃珠，下月將啟程送到美國芝加哥實驗室，分析成分，揭開身世...
花蓮崇德遺址出土的一顆玻璃珠，下月將啟程送到美國芝加哥實驗室，分析成分，揭開身世之謎。(圖:花蓮縣文化局提供)

雀屏中選將出國的紅色玻璃珠於2016年在崇德考古遺址試掘時出土，長5.87公釐、直徑7.5公釐、穿孔直徑3.34公釐，小巧玲瓏，於2016年試掘評估時出土，經判定屬於距今約1000多年前鐵器時代中期的文物。

文化局表示，藉由科學分析工具分析玻璃珠的成分，找出它在哪裡製造生產、如何生產，再與台灣其他考古遺址出土玻璃珠的比較分析，可以拼湊出史前台灣文化交流的情況，重新訴說玻璃珠背後的故事。

為歡送玻璃珠出國，考古館還製作小卡放置展示櫃上，寫著「出國探尋自我中，一年後等我回來，就可以更加瞭解我了」等可愛文字，引起民眾好奇。

花蓮縣考古博物館打破慣例，出借展示的玻璃珠送往美國分析成分，還製作可愛小卡引起民...
花蓮縣考古博物館打破慣例，出借展示的玻璃珠送往美國分析成分，還製作可愛小卡引起民眾注意。(圖:花蓮縣文化局提供)

崇德遺址位於立霧溪河口左岸河階台地，是全台第一個發現有金器、墓葬遺跡的考古遺址，距今約1300年，屬十三行文化普洛灣類型，花蓮文化局從2016年起先後在下崇德段834地號等3筆土地進行考古試掘及搶救發掘，出土獸骨、帶有精美紋飾的陶罐及各式石器等珍貴文物。

博物館 東南亞 芝加哥

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