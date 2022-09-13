我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鳯凰城8月通膨率飆至13% 創全美各城20年紀錄

世說新聞╱好市多還有超級版 商品更大、更便宜

台灣作家陳思宏「鬼故事」 列紐約時報秋季書單

記者顏嘉瑩／紐約即時報導
陳思宏的長篇小說「鬼地方」廣受歡迎，並翻譯成多種語言。(取自陳思宏臉書)
陳思宏的長篇小說「鬼地方」廣受歡迎，並翻譯成多種語言。(取自陳思宏臉書)

台灣作家陳思宏的長篇小說「鬼地方」曾獲台灣文學金典獎年度百萬大獎、金鼎獎文學圖書獎，將於10月在美國發行英譯本，並進行多場講座；「紐約時報」近日公布秋季書單(The New Season Book Listing)，「鬼地方」(Ghost Town)名列62本推薦書單之中。

「鬼地方」包含看似荒誕的情節與真實生活經驗素材，文字鮮活且展現複雜的時空書寫技巧，中文版2019年在台灣上市後廣受歡迎，並被譯為英文、韓文、越南文和義大利文等；對西方讀者而言，「鬼地方」讓人聯想到美國南方歌德小說傳統、馬奎斯的馬康多小鎮等，故事中活著的人和死者的亡靈並存，亡靈的存在讓故事染上魔幻寫實色彩，讓故事變成了真正有鬼的「鬼地方」，極具國際市場推廣潛力。

該書英譯本獲文化部翻譯出版獎勵計畫贊助，由知名譯者石岱崙(Darryl Sterk)翻譯，獨立出版社Europa Editions 2022年發行，英國版於8月出版，北美版於10月上市；「書目雜誌」(Booklist)書評提到，「陳思宏在掌握素材上非常出色，塑造的角色立體、場景精美、結尾的驚喜也恰如其分。」

陳思宏出生於彰化永靖，目前住在德國柏林，接受文化部駐紐約台北文化中心的邀請，將於10月造訪紐約，進行多場講座，包括24日在紐約公共圖書館Stavros Niarchos Foundation Library、及26日的紐約市立大學亨特學院(Hunter College)等。

紐約時報書評版已有126年歷史，其嚴選書單及書評在美國極具權威性，也直接影響銷售，本次「鬼地方」入選該書單，期待能讓更多國際讀者看見台灣文學作品的精彩與特殊性。

「紐約時報」近日公布秋季書單，「鬼地方」名列62本推薦書單之中。(紐文中心提供)
「紐約時報」近日公布秋季書單，「鬼地方」名列62本推薦書單之中。(紐文中心提供)

紐約時報 小說 義大利

上一則

張振豐要打造護國神山 Jmem tek晶片資安守護者

延伸閱讀

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國
紐約新冠疫情緊急狀態到期 霍楚宣布不再延長

紐約新冠疫情緊急狀態到期 霍楚宣布不再延長
李修頓造勢 華人跨黨相挺

李修頓造勢 華人跨黨相挺
紐約渡輪票 上調至四元

紐約渡輪票 上調至四元

熱門新聞

17世紀荷蘭畫家維梅爾知名畫作「倒牛奶的女僕」。美聯社

維梅爾畫作倒牛奶的女僕 掃瞄技術揭350年玄機

2022-09-08 15:58

患難見真情

2022-09-08 02:00
珍貴藏書不該化為烏有 許多圖書館會為知名學者的捐書成立專區，圖為國立東華大學收藏詩人楊牧數千冊藏書的楊牧書房。(本報資料照片)

珍貴絕版藏書無處去 回收變紙漿 台學者嘆：會含恨九泉

2022-09-10 21:15
吳孟芸∕圖

今夕是何年

2022-09-10 02:02

西雅圖銀行見聞

2022-09-08 02:00

遷居華人區

2022-09-10 02:00

超人氣

更多 >
數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一
不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？
英女王國葬 這三個國家不得派代表參加

英女王國葬 這三個國家不得派代表參加
富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員
早吃麥當勞、晚吃達美樂…百公斤胖妹減重 變陽光辣妹

早吃麥當勞、晚吃達美樂…百公斤胖妹減重 變陽光辣妹