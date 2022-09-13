台灣作家陳思宏「鬼故事」 列紐約時報秋季書單

陳思宏的長篇小說「鬼地方」廣受歡迎，並翻譯成多種語言。(取自陳思宏臉書)

台灣作家陳思宏的長篇小說 「鬼地方」曾獲台灣文學金典獎年度百萬大獎、金鼎獎文學圖書獎，將於10月在美國發行英譯本，並進行多場講座；「紐約時報 」近日公布秋季書單(The New Season Book Listing)，「鬼地方」(Ghost Town)名列62本推薦書單之中。

「鬼地方」包含看似荒誕的情節與真實生活經驗素材，文字鮮活且展現複雜的時空書寫技巧，中文版2019年在台灣上市後廣受歡迎，並被譯為英文、韓文、越南文和義大利 文等；對西方讀者而言，「鬼地方」讓人聯想到美國南方歌德小說傳統、馬奎斯的馬康多小鎮等，故事中活著的人和死者的亡靈並存，亡靈的存在讓故事染上魔幻寫實色彩，讓故事變成了真正有鬼的「鬼地方」，極具國際市場推廣潛力。

該書英譯本獲文化部翻譯出版獎勵計畫贊助，由知名譯者石岱崙(Darryl Sterk)翻譯，獨立出版社Europa Editions 2022年發行，英國版於8月出版，北美版於10月上市；「書目雜誌」(Booklist)書評提到，「陳思宏在掌握素材上非常出色，塑造的角色立體、場景精美、結尾的驚喜也恰如其分。」

陳思宏出生於彰化永靖，目前住在德國柏林，接受文化部駐紐約台北文化中心的邀請，將於10月造訪紐約，進行多場講座，包括24日在紐約公共圖書館Stavros Niarchos Foundation Library、及26日的紐約市立大學亨特學院(Hunter College)等。