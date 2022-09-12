從武功高手變美容狂 金庸三改王語嫣是神改還是魔改？

遠流典藏的二版金庸傳統印刷網片。（圖：遠流提供）

2024年是金庸冥誕百歲，台灣遠流出版日前宣布啟動為期三年的「金庸作品集平裝改版計畫」，3年內重新出版15部36冊金庸作品，但遠流此次決定大規模改版重出的金庸作品，並非金庸生前最後一次修改、2005年完工的「三版金庸」，而是1986年完成的「二版金庸」。此舉引發金迷對金庸二版和三版的討論，究竟二版到三版的修改，是魔改還是神改？

金庸作品共三個版本，如果想知道自己手上的版本是那一版，只要看「天龍八部」中的王語嫣就知道。王語嫣是金迷眼中是溫柔典雅的「神仙姐姐」，最後還和深情又武功高強的大理國王子段譽「王子和公主從此過著幸福快樂的生活」。但其實「神仙姐姐」的柔弱形象和快樂結局僅限於二版。王語嫣在一版中是武功比表哥慕容復高強的「王玉燕」，到了三版則被金庸改成追求童顏不老的美容狂，段譽認清自己愛的是王語嫣的外貌而非內心，跟她分手。

金庸舊版(一版)皆先在香港 報紙連載、接著出單行本。金庸1980年代引進台灣時已是二版，讀者對於舊版無緣目睹。據了解，舊版改動幅度最大的便是「天龍八部」。王語嫣在舊版中是武功高強的「王玉燕」、而段譽還有一名元配—高昇泰之女高湄。而由倪匡代寫的部分，瞎眼的阿紫愛上化名王星天的游坦之，更與姊夫喬峰有過一段情。不過這些劇情在修訂過程中統統被金庸刪掉，二版的「天龍八部」變得純情，阿紫只愛姊夫喬峰，而喬峰只愛阿朱。

沒想到到了三版，金庸又讓「天龍八部」變回「亂愛」版。三版描述段譽回大理登基後，和王語嫣感情產生變化。王語嫣專注於自己容顏的美醜，一心尋求祖傳的「不老長春功」，段譽應王語嫣之請，前赴無量山尋找「不老長春」秘笈。當段譽再次見到石洞中的「神仙姐姐」玉像，登時醒悟，原來他一直將王語嫣當成「神仙姐姐」化身，並非真心相愛，兩人「因誤會而結合，因理解而分開」。段譽最後娶了兩位「妹妹」木婉清、鍾靈，以及「二嫂」西夏公主的婢女曉蕾。王語嫣則專注於修鍊「不老長春功」，並回到發瘋的表哥慕容復身邊。

金庸三修版完成後曾接受記者採訪，解釋三版精神「武功可以誇張，性格一定要真實」。他認為段譽愛的只是王語嫣的「神仙姐姐」外型，兩人不可能白頭偕老；也坦白最討厭的女主角就是王語嫣，因此在最終版本沒許給王語嫣一個大團圓結局。

但三版金庸的「神仙姐姐」王語嫣仙氣盡失，實在太令金迷心碎。因此三版推出迄今，中國至少拍了三次「天龍八部」電視劇，沒一個按照金庸的「魔改」、讓王語嫣變身為美癡狂的美容狂。