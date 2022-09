NBA勇士柯瑞推出童書繪本 盼啟發下一代勇敢追夢

NBA球星柯瑞 (Stephen Curry)日前推出童書繪本「我有超能力(I Have a Superpower)」,他表示是受自家3位孩子啟發,希望透過閱讀方式影響下一代,帶來正面影響。

「這是我這方面的首個計畫,希望可以接觸到下一世代勇敢作夢的孩子,他們是未來改變世界的主人翁。我希望他們有願景且相信自己擁有可能性」,柯瑞表示。

柯瑞也分享自身經驗,父母帶給小孩閱讀經驗是一輩子影響,「我爸媽小時候常讀聖經故事給我聽,這也是我信仰開端,所以我認為跟孩子分享故事很有意義」。

Dream BIG!! My first children's book "I Have a Superpower” is almost here... I hope you’ll join us in helping kids everywhere realize they all have superpowers within them! Pre-order today 🙌🏽📚 https://t.co/BD3tuT7jvG pic.twitter.com/lo6ga6D3Z5