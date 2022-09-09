NBA勇士柯瑞推出童書繪本 盼啟發下一代勇敢追夢

柯瑞推出童書繪本。（影片截圖）

NBA球星柯瑞 （Stephen Curry）日前推出童書繪本「我有超能力（I Have a Superpower）」，他表示是受自家3位孩子啟發，希望透過閱讀方式影響下一代，帶來正面影響。

「這是我這方面的首個計畫，希望可以接觸到下一世代勇敢作夢的孩子，他們是未來改變世界的主人翁。我希望他們有願景且相信自己擁有可能性」，柯瑞表示。

柯瑞也分享自身經驗，父母帶給小孩閱讀經驗是一輩子影響，「我爸媽小時候常讀聖經故事給我聽，這也是我信仰開端，所以我認為跟孩子分享故事很有意義」。