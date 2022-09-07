胡適是張愛玲的神明級偶像？ 張迷讀張愛玲書信集解密

張愛玲、胡適。（取材自維基百科）

胡適與張愛玲是現代文學史中的代表性人物。兩人的寫作領域乍看天南地北，但兩人從家族到赴美經歷，其實有著千絲萬縷的關係。張學研究者高全之，根據兩年前皇冠出版的張愛玲70萬字書信「張愛玲往來書信集」與「胡適日記全集」，完成新書「私札與私語：三顧張愛玲」。書中考證胡適和張愛玲在紐約的結識、胡家和張家的關係，以及胡適對張愛玲的啟發。

1954年，人在香港 的張愛玲寄剛完成的長篇小說 「秧歌」給在美國的胡適，提到胡適考證「海上花」時，認為「平淡而近自然」是文學上不易做到的境界。胡適讀完「秧歌」後，在日記上表示張愛玲已能做到「平淡而近自然」，「近年所出的中國小說，這本小說可算是最好的了」。胡適也回信給張愛玲，表示如果提倡「海上花」的結果只產生了「秧歌」，「我也應該很滿意了」。

此時的張愛玲，正處於對未來感到茫然的關鍵時刻，胡適的肯定給她打了一劑強心針。隔年張愛玲赴美，抵達紐約後寫信給胡適、希望他協助尋找翻譯的工作。這才發現，張的祖父張佩綸曾給胡適父親胡鐵花寫過謀職的推薦信、這是胡鐵花官場生涯的起點；張佩綸遭貶謫後，胡鐵花還特別寄兩百兩銀子報恩。

1955年11月10日，張愛玲和胡適首次見面，地點是在張愛玲的紐約住所—救世軍為窮人所辦的女子宿舍「布蘭登俱樂部」。高全之透過兩人的書信和日記，重新描繪這個華文文學史上的歷史時刻。初到紐約的張愛玲阮囊羞澀、只能住在被紐約人視為「貧民窟」的住所；已是大師級人物的胡適卻不以為忤，一直讚這個地方「很好」。