台灣藝術家在溫哥華街頭 敘說東港漁村和移工故事

台灣藝術家吳庭寬（右）和藍雨楨（左），與東港的印尼漁工們一起投入「西拉圖拉米」藝術創作。（吳庭寬提供）

溫哥華市中心街頭儼然成了屏東東港漁村縮影。台灣藝術家吳庭寬和藍雨楨策畫展出的「西拉圖拉米」（Silaturahmi）大型裝置藝術，描繪東港漁業和移工文化，串聯起台灣、印尼 和加拿大 獨特的三角關係。

加拿大人對台灣的印象普遍是好山好水、豐富美食，可能不清楚台灣一如加拿大，也是個充滿多元族裔文化的國度。

清真寺正對面就是道教廟宇，和平共存；廟會繞境可以聽見印尼歌曲，作為鑼鼓敲打的旋律。這是台灣屏東東港的日常，也是印尼漁工融入當地社區的現象。

多年來專注研究印尼移工族群和文化的藝術家吳庭寬對中央社說：「東港有許多印尼移工，他們在台灣土地上彼此扶持互助、包容差異，並學習與在地社會互動的精神」。

「西拉圖拉米」（Silaturahmi）源自阿拉伯文，意為「連結情誼與維繫關係」；吳庭寬說，我們希望透過這個展覽，呈現印尼船員在台灣東港建造社群 的實踐，讓加拿大看到台灣獨特的文化氛圍。

整個展覽包括漁網、雕塑、手工藝品、卡拉OK機等，還有一塊巨大的、藍白色系相間的防水布，民眾可以在布上走動或坐躺。吳庭寬對中央社說：「這代表印尼漁工生活的一景，因為台灣碼頭上沒有固定空間讓他們棲息，這些漁工想聚會時會鋪上防水布，齊坐著聊天話家常。」

這項展覽是台灣文化節活動的重頭戲之一。為了這個藝術展，吳庭寬和藍雨楨今年幾乎都住在東港，他們學習印尼語，與當地漁工們生活在一起，融入漁工們創辦的自治組織─東港印尼海員同鄉聯誼會（FOSPI）。

印尼漁工們從船上的古蘭經讀聚會開始，20年來的募款努力下，他們建造了自己的清真寺，也靠著FOSPI組織連結起在台灣打拼的2500名印尼漁工。這次組織內成員聽聞自己的文化和故事能在加拿大曝光，無比興奮，也參與了藝術展的創作。

FOSPI會長穆札卡（Achmad Mudzakir）說：「我知道這次台灣文化節的主題是『獨立的故事』，而獨立對我們來說，意味著要去捍衛自己的權利和生活所需，獨立也代表能自由地去表達聲音。我們衷心盼望，透過這個展覽，加拿大當地的居民，能夠更加理解台灣，以及在台灣印尼移工的生活狀態。」

東港是台灣南部一座歷史悠久的港口城鎮，自大航海時代的戎克船貿易集貨地，今日成為上千艘遠洋與沿近海漁船的漁業重鎮，「東港三寶：黑鮪魚、櫻花蝦、油魚子」描繪其產業生態。四百年的歷史交織出原住民、殖民者、移民與移工文化在此競爭、聚合出多元且獨特的海洋記憶，和加拿大有著共通的敘事背景。