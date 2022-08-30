山東青島各校收到禁書令 龍應台作品在列

文化部前部長龍應台。（本報資料照片）

美國自由亞洲電台29日報導，山東青島市各個學校上周收到校方通知，根據上級文件，部分圖書不再適合學生閱讀，其中包括台灣作家龍應台的所有作品。

報導說，青島市各個學校上週收到校方通知指，「根據上級文件通知，部分圖書不再適合學生閱讀」，如果家中有類似書籍，不要讓孩子讀，也不能帶往學校。

通知還要求家長注意整理以下圖書，並進行封存。

左圖：山東青島一學生家長接到校方通知，不准學生讀易中天經典故事和龍應台等人的書，學校圖書館將他們所有作品下架。 中圖：中學生家長微信群收到校方通知。 右圖：微信網民議論學生「禁書」。 （取材自微博）

這些書有前廈門大學人文學院中文系教授易中天的多本作品，如「易中天中華經典故事」；兒童文學作家楊紅櫻系列作品「淘氣包馬小跳」當中的「天真媽媽」；兒童作家北貓的「米小圈上學記」；前北京 故宮博物院副院長陳麗華主編的「幼兒趣味中國歷史繪本」；漫畫家郭競熊的所有作品；台灣作家龍應台的所有作品。

據報導，在「濟南路中學教師」微信 群，有人傳達校方的通知稱，接青島市教育局 通知，各學校安排人員28日下午3時30分前，排查完成對學校圖書館、閱覽室、教室讀書角、教師辦公室等校內所存有郭競雄、易中天、楊紅櫻、北貓、陳麗華的書籍，並立即下架以及列表上報作品名及冊數。

自由亞洲電台就此致電青島市教育局辦公室和教育局投訴電話，但沒有人接聽。

龍應台在臉書表示，她的「大江大海1949」等作品已被禁10多年，其他包含「目送」等書，在她為2019年香港「反送中」運動說話之後，也多半被下架。

龍應台說，「被你禁，真的是我的光榮。但是，我會繼續為你努力，真誠地努力，用每一字、每一句，用每一篇文章、每一個故事，打開你心裡一扇又一扇不幸緊閉的窗」。

龍應台並說，「希望你有一天終於知道：國家存在的唯一理由是給予人民幸福，政府存在的根本前提是保障個人的自由。」