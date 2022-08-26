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微軟創辦人收藏150件藝術品 價值逾10億 佳士得今秋拍賣

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微軟創辦人收藏150件藝術品 價值逾10億 佳士得今秋拍賣

記者張聲肇／即時報導
艾倫收藏的一幅19世紀法國畫家塞尚的名畫「聖維克多山」，估計可以拍出逾億元高價。(美聯社)
艾倫收藏的一幅19世紀法國畫家塞尚的名畫「聖維克多山」，估計可以拍出逾億元高價。(美聯社)

微軟共同創辦人艾倫(Paul Allen)生前收藏雷諾畫作等藝品，價值逾10億元，將於11月慈善拍賣

佳士得(Christie's)拍賣行26日宣布，艾倫生前所擁有的150餘件名貴藝術品，創作時間橫跨500年，預定11月拍賣，這將是拍賣史上最大筆交易，所得依照照艾倫遺囑，捐給慈善機構。

微軟共同創辦人艾倫收藏的150件藝術品，價值逾10億，由佳士得今秋拍賣，收益全部...
微軟共同創辦人艾倫收藏的150件藝術品，價值逾10億，由佳士得今秋拍賣，收益全部捐出。(美聯社)

佳士得執行長塞如提(Guillaume Cerutti)說，這將是藝品市場及藝術界的一大盛事，不僅藝品內容豐富，從波堤切里(Botticelli)到大衛霍克尼(David Hockney)橫跨五個世紀，加上艾倫本身感人的事蹟及慈善目的，「我們都深受感動，這絕對是很特殊的」文化藝術佳話。

儘管新冠疫情衝擊經濟，俄烏戰爭和通貨膨脹加劇人心不安，藝品市場持續暢旺，顯示富豪級的收藏家完全不受波及。Art Basel 和UBS公布的調查報告說，2021年藝品拍賣市場規模達651億元。

美國藝術家瓊斯1960年畫作「Small False Start」，這幅畫成交價...
美國藝術家瓊斯1960年畫作「Small False Start」，這幅畫成交價格估計逾5000萬元。(美聯社)

今年5月，佳士得在紐約拍賣安迪沃荷1964年創作的瑪麗蓮夢露臉部絲網作品，以1.95億元賣出，創下單件美國藝術品的天價。

今年稍早，蘇富比拍賣公司也拍賣地產大亨麥克羅(Harry Macklowe)和他前妻林達擁有的一批當代藝品，一共賣得9.22億元，創下蘇富比紀錄。

2018年，大衛和佩姬洛克斐勒夫婦的珍藏也創下私人收藏拍賣的8.33億元紀錄，打破2009年聖羅蘭(Yves Saint Laurent )收藏品賣得4.43億元的紀錄。

艾倫2018年去世，他收藏的雅斯培‧約翰1960年壓克力和紙本Small False Start拼貼圖預估可賣得5000萬元，法國名畫家塞尚1888-90創作的「聖維克多蒙太奇」價值逾億元。其他名作要拍賣當場才揭曉。

佳士得20及21世紀藝術品拍賣主管若特(Alex Rotter)說，艾倫收藏品拍賣會主要項目是風景和人物類。

拍賣 疫情 微軟

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