出版50年畫集 高行健：繪畫生涯極好的總結

諾貝爾文學獎得主高行健畫集「心象繪畫」，收錄高行健從1964年到2020年共計260餘幅畫作。圖／聯經提供

諾貝爾 文學獎得主高行健畫集「心象繪畫」近日由聯經出版，收錄高行健從1964年到2020年共計260餘幅畫作。「這是我繪畫生涯極好的總結。」高行健表示，這一生的夢想都已實現，從詩歌到小說、戲劇，乃至歌劇、舞劇和電影以及繪畫，都留下了可看的作品，「雖然現今老來疾病纏身，卻了無遺憾。」

在歐洲，高行健被稱為「靈魂的畫家」。2015年，比利時伊克塞爾美術館 與皇家 美術館以高規格為其舉辦繪畫雙展，比利時皇家美術館甚至開闢專廳收藏高行健的畫作，使高行健與魯本斯、林布蘭等西方繪畫大師同列「長久展出、永久收藏」的位置。

諾貝爾文學獎得主高行健畫集「心象繪畫」，收錄高行健從1964年到2020年共計260餘幅畫作。圖／聯經提供

聯經指出，高行健的水墨畫極具詩意。手法上借用了中國水墨意境傳統，一方面超越了西方具象繪畫和抽象繪畫的傳統路徑，消解透視，可近可遠；另一方面同時貼近西方現代主義美學的問題意識，探問當代人的存在狀態。

高行健擅長以水墨渲染造出朦朧與恍惚的效果，譬如在《叩問》、《死亡》、《死城》、《死之君臨》、《永恆》等作品中，高行健毫不迴避現實人世的艱難，但對人生的悲憫不走向宗教，卻透過審美提升；在繪畫中追求美與意境的結合，探索潛意識中可達的最高境界。

諾貝爾文學獎得主高行健畫集「心象繪畫」，收錄高行健從1964年到2020年共計260餘幅畫作。圖／聯經提供

「心象繪畫」所謂的「心象」，來自夢境、幻想與潛意識，將人類與自然間無可捉摸的「靈魂」，訴諸於繪畫的具體手段，卻不畫身與色，而是虛化心與空，呈現出一種內心的視像；讓觀者得以抽身靜觀自我的側影，既可不脫離形象，又無細節框限，留給觀眾寬闊的冥想餘地 。