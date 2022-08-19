我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

憂陷衰退 調查：全美約半數雇主凍結求才、準備裁員

全球第一座月經博物館「小紅厝」 落腳台北菜市場

編譯郭宣含／綜合19日電
台北月經博物館「小紅帽」的創辦人林薇，致力推動月經教育。（記者潘乃欣／攝影）
台北月經博物館「小紅帽」的創辦人林薇，致力推動月經教育。（記者潘乃欣／攝影）

在非營利組織「小紅帽」(With Red)一群熱情青年的推動下，歷經三年籌備與半年裝修後，全球第一座月經博物館「小紅厝」終於在台灣台北市的一座菜市場裡誕生，將致力對抗月經貧窮、消除月經汙名。

小紅厝由舊屋改造，外觀紅、白兩色交雜，行經市場時頗為搶眼，選址在此是希望傳達月經為稀鬆平常的事情，一如逛市場一樣日常，闔家皆宜且免費參觀；小紅厝是目前全球唯一一座實體月經博物館，是台灣和全球月經平權的重大里程碑。

根據小紅帽的YouTube介紹，小紅厝「以身體為題，以月經為名」，設有來自全球藝術家的特展、月經常設展，偶爾還會舉辦教育工作坊、沙龍講座，以及與廟宇聯名的幸運小物；此外，館內也會提供子宮與生理構造的講解，讓參觀民眾追本溯源，認識自己的第一個家。

根據小紅帽YouTube的資訊欄，小紅帽由台灣青年女子林薇創辦，其為台灣首個對抗月經貧窮與月經不平等的非營利組織，其在台灣推動月經教育與月經友善環境，提倡月經平權，並與台北霞海城隍廟合作，一起扭轉婦女經期不能參與祭祀等迷思。

小紅帽指出，該團隊也舉辦過非營利組織婦女地位委員會會議(NGOCSW)的論壇，在月經議題上不遺餘力，使其2021年獲得英國黛安娜人道主義獎，創下台灣首例。

林薇接受Hive Life雜誌訪問時表示，她參考自身成長經驗，以及在荷蘭難民危機當志工時，目睹月經貧窮的負面影響，因此產生創立小紅厝的靈感；小紅帽也有長期協助計畫，包括提供面臨月經貧窮的青少女個人衛生用品直到18歲，並定期探訪他們協助的對象。

台北市副市長黃珊珊19日在其臉書發文推廣月經博物館，稱其是性平教育先驅博物館；她表示：「信仰與性平教育的結合，真的很令人開心，時代真的改變了。」

博物館 教育 YouTube

上一則

雲門舞集「十三聲」 甘迺迪中心10月22日演出

延伸閱讀

9/17博物館日 全美近千家博物館免費參觀

9/17博物館日 全美近千家博物館免費參觀
仁德醫生籲女性定期篩檢

仁德醫生籲女性定期篩檢
不敵疫情 曼哈頓911私人紀念博物館熄燈

不敵疫情 曼哈頓911私人紀念博物館熄燈
疫情重創財務受阻 9/11 Tribute博物館17日起永久關閉

疫情重創財務受阻 9/11 Tribute博物館17日起永久關閉

熱門新聞

「魔鬼詩篇」作者魯西迪。美聯社

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 紐約演說遇刺 嫌犯被捕

2022-08-12 14:12
「寫盡繁華—晚明文化人王世貞與他的志業」將展出故宮收藏的「傳宋張擇端清明易簡圖」。此畫畫中鈐有王世貞、嚴世藩的偽印，故推測應為明代後期根據南宋描述汴京的文本，同時附會王世貞父親與嚴嵩父子「因畫致禍」的著名情節，可說是「仿假畫的假畫」。（圖：台灣故宮提供）

金瓶梅竟是清明上河圖的復仇之作？ 故宮王世貞展揭密

2022-08-14 21:00
「一瓢紐約」、「俠隱」作者張北海在紐約逝世。（取材自微博）

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

2022-08-18 02:22

急診室的春天

2022-08-13 02:01

求職之路

2022-08-13 02:00
「股神」巴菲特將拍賣一幅自己的數位肖像畫，附有12句經典名言，還有他親筆簽名。圖／Motiva.art網站

獨一無二 巴菲特數位畫附名言 近日開始競標

2022-08-18 10:12

超人氣

更多 >
專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級
洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄
領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？
2位機師都在睡 被警報叫醒後 波音737平安降落

2位機師都在睡 被警報叫醒後 波音737平安降落
余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺