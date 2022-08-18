我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾半omicron染疫者無感…代表多輕症 卻恐增傳染

調查：美半數企業裁員或凍結招聘 但技術人才仍吃香

文壇損失 獵魔師作者德蘭尼、索馬利亞莎翁雙雙辭世

中央社／倫敦18日綜合外電報導

暗黑奇幻系列小說「獵魔師」（Spook's）英國作家喬瑟夫．德蘭尼（Joseph Delaney）和「索馬利亞莎士比亞」詩人瓦塞梅（Mohamed Ibrahim Warsame）雙雙辭世，為文壇重大損失。

法新社報導，喬瑟夫．德蘭尼的家屬今天透過出版社企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）發布聲明表示，喬瑟夫．德蘭尼16日離世，享壽77歲。

喬瑟夫．德蘭尼原本是英文教師，2004年出版第一本書「獵魔師：嗜血女巫的復仇」（The Spook's Apprentice）。

這本書問世後獲得成功，開展「獵魔師」暢銷系列小說，在全球30個國家出版，銷量創下數百萬冊。

喬瑟夫．德蘭尼的孩子們表示，他「熱愛寫作，過去18年裡實現了自己的夢想」。

喬瑟夫．德蘭尼生於英格蘭北部普勒斯頓（Preston），一直住在當地。他曾表示，「獵魔師」系列小說取材自蘭開夏郡（Lancashire）民間故事和當地各個地方。

德蘭尼16歲時離開學校，擔任學徒工程師和修理工，後來通過夜校畢業考，在大學攻讀英文，並成為一名教師。他的書籍作品在全球銷售超過450萬冊。

另一方面，以筆名「哈德拉維」（Hadraawi）聞名的索馬利蘭詩人瓦塞梅18日辭世，享壽79歲，各界紛紛對這位「索馬利亞莎翁」表達悼念。

瓦塞梅過去七年健康情況不佳，18日在索馬利亞分離主義地區索馬利蘭共和國首都哈爾格薩（Hargeisa）醫院裡逝世。

這位詩人以韻文創作數十首詩歌和史詩，曾針砭前總統巴瑞（Siad Barre）軍事獨裁政權而入獄五年。

瓦塞梅出獄後遷居衣索比亞，在當地加入反對派「索馬利民族運動」（Somali National Movement），接著前往英國，最終搬到索馬利蘭，在文學講習所和研討會上深受歡迎。

瓦塞梅的妻子今年稍早過世，兩人膝下無子。

索馬利蘭和索馬利亞有著悠久的口述故事傳統。

索馬利蘭1991年宣布脫離索馬利亞獨立，但此舉迄今尚未獲國際社會認可。

小說 英國

上一則

百老匯街不懂遊子的心情…紐約客張北海的老北平地圖

延伸閱讀

怪奇租屋廣告「禁止詩人」網友笑：知道這個職業很窮

怪奇租屋廣告「禁止詩人」網友笑：知道這個職業很窮
怪奇房產廣告「不租詩人」網友笑翻：知道這個職業很窮

怪奇房產廣告「不租詩人」網友笑翻：知道這個職業很窮
奶酒帶你玩／紐約市夏季演出看這裡

奶酒帶你玩／紐約市夏季演出看這裡
被控家暴 詩人余秀華前男友直播自打1百多個耳光

被控家暴 詩人余秀華前男友直播自打1百多個耳光

熱門新聞

「魔鬼詩篇」作者魯西迪。美聯社

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 紐約演說遇刺 嫌犯被捕

2022-08-12 14:12
「寫盡繁華—晚明文化人王世貞與他的志業」將展出故宮收藏的「傳宋張擇端清明易簡圖」。此畫畫中鈐有王世貞、嚴世藩的偽印，故推測應為明代後期根據南宋描述汴京的文本，同時附會王世貞父親與嚴嵩父子「因畫致禍」的著名情節，可說是「仿假畫的假畫」。（圖：台灣故宮提供）

金瓶梅竟是清明上河圖的復仇之作？ 故宮王世貞展揭密

2022-08-14 21:00
「一瓢紐約」、「俠隱」作者張北海在紐約逝世。（取材自微博）

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

2022-08-18 02:22

急診室的春天

2022-08-13 02:01

不知老之將至

2022-08-11 02:00

求職之路

2022-08-13 02:00

超人氣

更多 >
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有

章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有
習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機
三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起
司法大醜聞 賓州前法官收回扣 把2300名兒童送監換錢

司法大醜聞 賓州前法官收回扣 把2300名兒童送監換錢