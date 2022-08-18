文壇損失 獵魔師作者德蘭尼、索馬利亞莎翁雙雙辭世

暗黑奇幻系列小說 「獵魔師」（Spook's）英國 作家喬瑟夫．德蘭尼（Joseph Delaney）和「索馬利亞莎士比亞」詩人瓦塞梅（Mohamed Ibrahim Warsame）雙雙辭世，為文壇重大損失。

法新社報導，喬瑟夫．德蘭尼的家屬今天透過出版社企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）發布聲明表示，喬瑟夫．德蘭尼16日離世，享壽77歲。

喬瑟夫．德蘭尼原本是英文教師，2004年出版第一本書「獵魔師：嗜血女巫的復仇」（The Spook's Apprentice）。

這本書問世後獲得成功，開展「獵魔師」暢銷系列小說，在全球30個國家出版，銷量創下數百萬冊。

喬瑟夫．德蘭尼的孩子們表示，他「熱愛寫作，過去18年裡實現了自己的夢想」。

喬瑟夫．德蘭尼生於英格蘭北部普勒斯頓（Preston），一直住在當地。他曾表示，「獵魔師」系列小說取材自蘭開夏郡（Lancashire）民間故事和當地各個地方。

德蘭尼16歲時離開學校，擔任學徒工程師和修理工，後來通過夜校畢業考，在大學攻讀英文，並成為一名教師。他的書籍作品在全球銷售超過450萬冊。

另一方面，以筆名「哈德拉維」（Hadraawi）聞名的索馬利蘭詩人瓦塞梅18日辭世，享壽79歲，各界紛紛對這位「索馬利亞莎翁」表達悼念。

瓦塞梅過去七年健康情況不佳，18日在索馬利亞分離主義地區索馬利蘭共和國首都哈爾格薩（Hargeisa）醫院裡逝世。

這位詩人以韻文創作數十首詩歌和史詩，曾針砭前總統巴瑞（Siad Barre）軍事獨裁政權而入獄五年。

瓦塞梅出獄後遷居衣索比亞，在當地加入反對派「索馬利民族運動」（Somali National Movement），接著前往英國，最終搬到索馬利蘭，在文學講習所和研討會上深受歡迎。

瓦塞梅的妻子今年稍早過世，兩人膝下無子。

索馬利蘭和索馬利亞有著悠久的口述故事傳統。

索馬利蘭1991年宣布脫離索馬利亞獨立，但此舉迄今尚未獲國際社會認可。