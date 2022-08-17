芝大圖書館糗了 珍藏已久的「伽利略手稿」被鑑定是贗品

芝加哥大學圖書館珍藏已久的伽利略發現木星衛星的手稿，經專家鑑定為「20世紀偽造」的贗品。(取材自密西根大學圖書館網站)

芝加哥大學圖書館 珍藏已久的伽利略發現木星衛星的手稿經專家鑑定為贗品，代理館長海華德(Donna L. Hayward)17日表示，圖書館的目的就是要推廣知識，贗品就是贗品，「掩蓋事實有違我們這行業所代表的價值觀」。

喬治亞州立大學歷史系教授魏爾定(Nick Wilding)提出贗品說並找出證據證明後，芝大也進行調查，達成同樣的結論，17日宣布，校藏手稿是「20世紀偽造」的贗品。

魏爾定正在撰寫伽利略傳記。為此，他另也發現伽利略1610年發表、附有幾張水彩畫的論文「星球使者」手寫稿，也是偽造。這份也收藏在密西根的手稿，字體和選詞用字引他懷疑，上半和下半部應該是隔幾個月才寫完，墨色卻非常相像。他說，「為什麼都是同樣的棕色？」

他先從芝大收藏的手稿查起，發現義大利 文獻沒有這篇論文的紀錄，首度面世是1934年拍賣 會上，被底特律商人買走，死後於1938年捐給芝大。今年5月，他發電子郵件，函請芝大圖書館提供手稿浮水印的照片檔，因為光照下，可顯示紙張何時何地生產的。

手稿的產權紀錄果然露餡：拍賣紀錄說手稿經比薩大主教馬飛(Pietro Maffi)認證，而馬飛死於1931年。馬飛聲稱他手上還有兩份伽利略的手稿，魏爾定發現，這兩份手稿就是20世紀惡名昭彰的米蘭偽造高手尼可查(Tobia Nicotra)給馬飛的。

圖書館特藏品研究部主任阿瓦瑞茲(Pablo Alvarez)原本對館藏伽利略手稿可能是真品還頗具信心，但經過大西洋兩岸專家反覆查證，發現手稿紙上的浮水印年代約為1770年，早在150年前的伽利略不可能用這種紙書寫。

雖然該手稿曾數經伽利略專家認證為真品，阿瓦瑞茲仍覺得他未能盡到責任，早點發現問題，「科學的基礎就是觀察，我要是能像伽利略那樣(認真觀察)就好了。」

哈佛大學科學史副教授馬卡斯(Hannah Marcus)正在寫一本書，討論伽利略的往返信函。她稱讚魏爾定「慧眼識贗品，」「我們不用讀什麼都要抱著懷疑的眼光，細心去讀倒有必要」。