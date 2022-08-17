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芝大圖書館糗了 珍藏已久的「伽利略手稿」被鑑定是贗品

記者張聲肇／即時報導
芝加哥大學圖書館珍藏已久的伽利略發現木星衛星的手稿，經專家鑑定為「20世紀偽造」的贗品。(取材自密西根大學圖書館網站)
芝加哥大學圖書館珍藏已久的伽利略發現木星衛星的手稿，經專家鑑定為「20世紀偽造」的贗品。(取材自密西根大學圖書館網站)

芝加哥大學圖書館珍藏已久的伽利略發現木星衛星的手稿經專家鑑定為贗品，代理館長海華德(Donna L. Hayward)17日表示，圖書館的目的就是要推廣知識，贗品就是贗品，「掩蓋事實有違我們這行業所代表的價值觀」。

喬治亞州立大學歷史系教授魏爾定(Nick Wilding)提出贗品說並找出證據證明後，芝大也進行調查，達成同樣的結論，17日宣布，校藏手稿是「20世紀偽造」的贗品。

魏爾定正在撰寫伽利略傳記。為此，他另也發現伽利略1610年發表、附有幾張水彩畫的論文「星球使者」手寫稿，也是偽造。這份也收藏在密西根的手稿，字體和選詞用字引他懷疑，上半和下半部應該是隔幾個月才寫完，墨色卻非常相像。他說，「為什麼都是同樣的棕色？」

他先從芝大收藏的手稿查起，發現義大利文獻沒有這篇論文的紀錄，首度面世是1934年拍賣會上，被底特律商人買走，死後於1938年捐給芝大。今年5月，他發電子郵件，函請芝大圖書館提供手稿浮水印的照片檔，因為光照下，可顯示紙張何時何地生產的。

手稿的產權紀錄果然露餡：拍賣紀錄說手稿經比薩大主教馬飛(Pietro Maffi)認證，而馬飛死於1931年。馬飛聲稱他手上還有兩份伽利略的手稿，魏爾定發現，這兩份手稿就是20世紀惡名昭彰的米蘭偽造高手尼可查(Tobia Nicotra)給馬飛的。

圖書館特藏品研究部主任阿瓦瑞茲(Pablo Alvarez)原本對館藏伽利略手稿可能是真品還頗具信心，但經過大西洋兩岸專家反覆查證，發現手稿紙上的浮水印年代約為1770年，早在150年前的伽利略不可能用這種紙書寫。

雖然該手稿曾數經伽利略專家認證為真品，阿瓦瑞茲仍覺得他未能盡到責任，早點發現問題，「科學的基礎就是觀察，我要是能像伽利略那樣(認真觀察)就好了。」

哈佛大學科學史副教授馬卡斯(Hannah Marcus)正在寫一本書，討論伽利略的往返信函。她稱讚魏爾定「慧眼識贗品，」「我們不用讀什麼都要抱著懷疑的眼光，細心去讀倒有必要」。

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