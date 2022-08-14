台北故宮近20件國寶上陣 與香港互別苗頭

故宮重磅展，逾百文物亮相。(製表／陳宛茜)

台北故宮今年10月推出「寫盡繁華—晚明文化人王世貞與他的志業」展，133件展品中有近20件為國寶，包括鎮館之寶的王羲之快雪時晴帖、懷素自敘帖，以及被日本人稱為「人類陶瓷史上之最」的北宋汝窯青瓷水仙盆。

台北故宮這次展出國寶陣容之堅強，僅次於慶祝中華民國 建國百年的「精彩100國寶總動員」。香港 故宮近日開館，北京故宮出借914件文物，今年秋天台北故宮與香港故宮開館大展互別苗頭。

此次展覽逾百件珍貴文物，圍繞著王世貞的一生。故宮書畫文獻處科長何炎泉說，王世貞是晚明重要史家與文學家，也是藝壇喊水會結凍的領袖人物。李時珍本草綱目原本乏人問津，當時就是找上王世貞寫序推薦後，才找到書商胡乘龍願意刊刻。

王世貞博學多才、鑑賞和收藏眼光一流，因繪畫和書法 不突出，無法以書法家、畫家身分名留青史，導致後代幾乎忘了他。此次故宮以「收藏家」為主題策畫國寶大展，也是史上頭一遭。

王世貞的一生貫穿「清明上河圖」和「金瓶梅」。何炎泉說，明末奸臣嚴嵩父子想得到北宋張擇端的清明上河圖，向王世貞之父王忬索求。

王忬請畫師黃彪摹造1本進獻，卻被裱匠湯臣拆穿是偽作，嚴嵩大怒、誣陷王忬問斬。家道中落的王世貞淡出官場，返鄉寄情詩書畫與論述。

後世考證，影射嚴嵩父子的情色文學經典金瓶梅，作者「蘭陵笑笑生」便是王世貞和其弟子合作的筆名，王世貞藉金瓶梅為父親復仇。

此次台北故宮展出收藏的兩張清明上河圖偽作，以及王世貞及友人、嚴嵩父子的收藏。展出的畫家有王羲之、懷素、宋徽宗、趙孟頫、王冕、范寬、馬遠、黃公望、王原祁、王蒙、褚遂良、黃庭堅、文徵明、倪瓚與沈周等，都是中國繪畫史上重量級畫家。

交叉比對，「寫盡繁華」和香港故宮開館大展有許多重複的參展畫家，如王羲之、倪瓚和趙孟頫等，頗有互別苗頭意味。香港故宮開館大展橫跨繪畫、陶瓷、璽印、織繡、雕塑、圖書典籍與古代建築等，「寫盡繁華」也是跨域大展，展出金瓶梅和本草綱目刻本，還將在展場重現金瓶梅禁忌場景，尺度之大挑戰故宮紀錄。王世貞對瓷器、緙絲與園林建築等研究甚深，這次也展出汝窯等國寶級工藝品。