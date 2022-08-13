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大家都想看「魔鬼詩篇」 魯西迪作品關注度大增

中央社／紐約13日電
印度裔英國作家魯西迪在紐約遇刺，連帶使得作品關注度大增，其中尤以多年來讓他身處死亡威脅的「魔鬼詩篇」詢問度最高。（翻攝自亞馬遜官網）
印度裔英國作家魯西迪在紐約遇刺，連帶使得作品關注度大增，其中尤以多年來讓他身處死亡威脅的「魔鬼詩篇」詢問度最高。（翻攝自亞馬遜官網）

印度英國作家魯西迪在紐約遇刺，連帶使得作品關注度大增，其中尤以多年來讓他身處死亡威脅的「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses）詢問度最高。

魯西迪（Salman Rushdie）1988年作品「魔鬼詩篇」的不同版本，今天占據亞馬遜Movers & Shakers榜單前3名。

這份榜單列出銷量增長最快的書籍。除了「魔鬼詩篇」，魯西迪的「午夜之子」（Midnight's Children）也榜上有名，位居第4和第5名之間。

各大書店表示，讀者對這位作家產生濃厚興趣，其中有些人太年輕，不記得魯西迪當初為何在穆斯林世界引發眾怒。

在紐約最大、或許也是最著名的Strand書店，魯西迪遇刺事件讓他的著作受注目度激增，經理西爾沃內爾（Katie Silvernail）表示，「有些人進來就是為了找他寫的東西」。

「我們有些年輕員工沒聽過他，所以我昨天和年輕人談談他是誰、他對文學界的影響，真的很有趣。」

「老實講，我覺得大家昨天來這裡，是因為他們想聊聊自己對這件事的想法。」

有些推特用戶呼籲大家購買魯西迪的書籍以示支持。

「魔鬼詩篇」講述兩名印度演員搭乘的客機遭到劫持，後來飛機在英吉利海峽上空爆炸，兩人以某種方式安全到達了一個英國海灘，其中一人化為大天使加百列，另一人則化為了魔鬼。

現年75歲的魯西迪自1980年代末期以來，一直是伊朗當局懸賞刺殺的目標。他因「魔鬼詩篇」長期面臨死亡威脅，有些穆斯林認為該書褻瀆先知穆罕默德。

他昨天受邀在數百人面前以藝術自由為題發表演說期間，凶嫌突然衝上台，刺傷他的頸部與身體。

經過數小時手術後，魯西迪目前仍需仰賴人工呼吸器，且無法說話。

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