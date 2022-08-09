LV「200個旅行箱 200位夢想家」200周年藝術展抵洛杉磯

展場外觀。（圖：路易威登提供）

為慶祝路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）同名品牌創辦人Louis Vuitton於2021年8月4日誕生200周年而舉辦的「200個旅行箱，200位夢想家」全球巡迴藝術展，如今第三站抵達洛杉磯 好萊塢比佛利山 莊，於當地7月28日在羅迪歐大道（Rodeo Drive）路易威登展覽館盛大開幕，並自7月29日正式對公眾免費開放參觀至9月6日止。

展場一隅。（圖：路易威登提供）

從路易威登家族住宅的Asnières首次亮相、至新加坡 ，到靠近路易威登比佛利山莊的旗艦店的羅迪歐大道當代古典建築展場，此次全新的兩大主題展間呈獻給由Robert Moy與Frank Gehry掌舵的知名氣球藝術工作室Brooklyn Balloon Company。展覽匯聚藝術、文化、科學與體育各領域翹楚，將行李箱以他們的個人風格和創意改造為獨一無二的藝術品，包括Supreme、Peter Marino、Lego、Alex Israel、Nigo和 Fornasetti這些知名藝術家都參與創作。

展出創意作品之一。（圖：路易威登提供）

此次洛杉磯的展覽，以彩色條紋窗戶對比白色建築，呼應早期路易威登行李箱主題。進入展間後，迎面而來機器人結構的旅行箱與魔法盒，連結了過去和未來。兩個主會展空間中的第一個空間，原始的旅行箱與屏幕面板魔術盒並列，也與標籤運往法國的木板箱層層疊放。

布魯克林氣球公司Robert Moy創作的彩繪氣球旅行箱。（圖：路易威登提供）

接下來進入的沈浸式展覽空間，由五彩繽紛的氣球牆簇擁布魯克林氣球公司Robert Moy創作的彩繪氣球旅行箱。沿著裝置2D藝術品的條紋樓梯，最後抵達Dreamscape展間。第二個主空間中央為世界知名設計建築師Frank Gehry的創作，他也是路易威登基金會博物館建築的設計師。回到主層後，行經有英國DJ Benji B.創作的點唱機旅行箱的音樂地下酒吧，最後可抵達兩個不同的終點：一個上層露台有座位席，最後一個則是提供視頻採訪的生活方式區和精選的書籍。

條紋階梯。（圖：路易威登提供）

另一方面，這個LV200亦是一項大規模的慈善計畫：第一階段從不同領域的夢想家（Visionaries）籌措了200萬歐元（約203萬美元）的善款，將100%運用在橫跨13個國家的15個慈善組織；第二階段的細節尚未公布。LV200計畫最終的目標是希望能扶植與培育青年創意人才，提供學習之旅和職業生涯，傳承夢想家的創意能量。

展場一隅。（圖：路易威登提供）

展出作品之一。（圖：路易威登提供）

威爾史密斯的兒子Jaden Smith出席「200個旅行箱，200位夢想家」展覽開幕。（圖：路易威登提供）

展覽結合影像。圖（圖：路易威登提供）