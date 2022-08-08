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19世紀掠奪貝寧青銅器 英博物館將歸還奈及利亞

中央社／倫敦7日電
圖為貝寧銅合金牌匾。（美聯社）
圖為貝寧銅合金牌匾。（美聯社）

倫敦霍尼曼博物館（Horniman Museum）表示，館方將歸還早年英國士兵在奈及利亞掠奪的數十件文物，其中包括12件著名的貝寧青銅器（Benin Bronzes）。

法新社報導，霍尼曼博物館在聲明中說：「英國在1897年2月軍事入侵期間，從貝寧市（Benin City）強行運走的72件物品所有權，將移交給奈及利亞政府。」

聲明說：「收藏系列包括12塊黃銅牌匾，屬於眾所周知的貝寧青銅器。其他物件包括黃銅公雞祭壇、象牙和黃銅禮器、黃銅響鐘、扇子和籃子等日常用品，以及『國王宮殿』的鑰匙。」

數以千計奈及利亞所謂的貝寧青銅器，從古代貝寧王國的宮殿中被洗劫一空，最終流入美國和歐洲的博物館。貝寧青銅器是16至18世紀的金屬牌匾及雕刻品。

奈及利亞一直在為文物回歸進行談判，並計劃在南部埃多州（Edo）貝寧市建造一座博物館，希望在那裡收藏這些青銅器，這是最受推崇的非洲藝術作品的一部分。

奈及利亞國家博物館與古蹟委員會（Nigeria's National Commission for Museums and Monuments）負責人提雅尼 （Abba Tijani）對霍尼曼博物館的決定表示歡迎，並說他期待「就借展協議和合作事宜進行建設性討論」。

除英國之外，法國、比利時、荷蘭和德國也收到一些非洲國家的通知，請求歸還他們早年失去的珍寶。

專家估計，有85%到90%的非洲文物遭人從非洲大陸帶走。

今年7月1日，德國簽署一項協議，開始將數百件貝寧青銅器送回奈及利亞，這是迄今歐洲國家歸還所掠奪藝術品的最大努力。

德國擁有大約1100件相關文物，分布在約20家博物館中。

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