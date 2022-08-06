競標丹尼爾克雷格穿過的西裝 007慶60周年慈善拍賣

拍品編號43號為2012年「007：空降危機」（Skyfall）中丹尼爾克雷格歲穿著的Tom Ford西裝。（圖：佳士得提供）

史上最受歡迎諜報主角007詹姆士龐德 系列電影 上映60周年，國際拍賣 行佳士得（Christie's）與永世製片公司將於 2022年9月舉行官方慈善拍賣「詹姆士龐德60周年紀念拍賣」，60件拍品共分兩線上與現場兩部分拍賣。9月28日舉行的現場拍賣只限獲邀嘉賓出席親身參與，不過世界各地的影迷和藏家則可於9月15日至10月5日「詹姆士龐德日」期間透過佳士得平台透過網路、電話或書面方式競標來自25部電影中的35件海報、道具、戲服、以及猶如007探員般的難忘體驗。

拍品編號3號為2021年「007：生死交戰」中這枚歐米茄Seamster 300M 007版本腕表。（圖：佳士得提供）

拍品編號14號為丹尼爾克雷格配戴過的歐米茄抗磁自動精鋼腕表。（圖：佳士得提供）

拍品編號25號為2021年「007：生死交戰」中騎乘的改裝Triumph Scrambler 1200 X特技機車，將代表丹尼爾克雷格壓軸登上現場拍賣，收益將捐贈Severn Hospice寧養中心。（圖：佳士得提供）

9月28日現場拍賣的25件拍品，包括名車、名表、戲服及道具，其中大多來自2021年上映的第25部電影「007：生死交戰」（No Time to Die）。

拍品編號52號為2015年「007：惡魔四伏」（Spectre）中Christoph Waltz所飾演的反派Blofeld所穿著的這套戲服。（圖：佳士得提供）

拍賣壓軸6件拍品更代表歷代擔任龐德的6位演員，分別的拍賣收益將撥捐每位演員或其遺產委員會指定的慈善組織：史恩康納萊（Sir Sean Connery）、僅於「女王密使」（On Her Majesty's Secret Service）出場過的喬治拉贊貝（George Lazenby）、羅傑摩爾（Roger Moore）、提摩西道爾頓（Timothy Dalton）、皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）及丹尼爾克雷格（Daniel Craig）。

拍品編號20為牙買加「黃金眼」佛萊明別墅五晚住宿以及Berkely Mather註釋的「007 Dr. No」打字稿，將代表史恩康納萊登上現場拍賣，收益將捐助The Scottish Youth Film Foundation。（圖：佳士得提供）

拍品編號44號為2012年「007：空降危機」（Skyfall）中哈維爾巴登（Javier Bardem）所飾演的反派Raoul Silva所穿著的這套戲服。（圖：佳士得提供）

拍品編號23將代表提摩西道爾頓的登上現場拍賣，收益將捐助National Youth Theatre，是他在1989年「殺人執照」中穿著的黑色單襟禮服，外套襯裡附有簽名，連同一套在劇中使用的40個賭場籌碼。（圖：佳士得提供）

得標史恩康納萊代表拍品為牙買加「黃金眼」（GoldenEye）佛萊明別墅五晚住宿以及Berkely Mather註釋的「007 Dr. No」打字稿，是第一部詹姆士龐德電影，該片於牙買加取景拍攝並於1962年發行，收益將捐助The Scottish Youth Film Foundation。代表George Lazenby的是防塵套附有George Lazenby簽名的Globe-Trotter行李箱與兩枚限量版歐米茄海馬系列腕表，腕表是特別為慶祝「女王密使」上映50周年的限量編號表，拍賣收益將捐助Juvenile Diabetes Research Foundation。

代表羅傑摩爾的拍品收益將捐助聯合國兒童基金會，拍品為來自他所主演的1983年「八爪女」中，鑲嵌施華洛世奇水晶鍍金道具彩蛋。（圖：佳士得提供）

代表羅傑摩爾的拍品收益將捐助聯合國兒童基金會，拍品為來自他所主演的1983年「八爪女」（Octopussy）中，鑲嵌施華洛世奇水晶鍍金道具彩蛋，由Asprey按照Fabergé風格製作。代表提摩西道爾頓的拍品收益將捐助National Youth Theatre，是他在1989年「殺人執照」（Licence to Kill）中穿著的黑色單襟禮服，外套襯裡附有簽名，連同一套在劇中使用的40個賭場籌碼；同一套籌碼在1995年的「黃金眼」（GoldenEye）賭場中再次出現。

拍品編號24號為1999年「縱橫天下」中海上追逐時追所使用的Q快艇，將代表皮爾斯布洛斯南壓軸登上現場拍賣，收益將捐贈王子信託基金。（圖：佳士得提供）

皮爾斯布洛斯南的代表拍品是他在1999年「縱橫天下」（The World Is Not Enough）中海上追逐時追所使用的Q快艇，收益將捐贈王子信託基金（The Prince's Trust）。最後，2021年「007：生死交戰」中丹尼爾克雷格在飛車追逐時所騎乘的改裝Triumph Scrambler 1200 X特技機車將代表這位演員上拍，收益將捐贈Severn Hospice寧養中心。

佳士得以往曾舉辦三場詹姆士龐德官方拍賣，總交易則高逾481萬英鎊。一如以往，這次拍賣的所得收益將會撥捐慈善用途，共有45間慈善機構將受惠。拍品預展將於9月15至28日假倫敦佳士得藝廊舉行，向公眾免費開放。限量版印刷圖錄亦可於網上預訂。