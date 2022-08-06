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競標丹尼爾克雷格穿過的西裝 007慶60周年慈善拍賣

記者孫曼／綜合報導
拍品編號43號為2012年「007：空降危機」（Skyfall）中丹尼爾克雷格歲穿著的Tom Ford西裝。（圖：佳士得提供）
拍品編號43號為2012年「007：空降危機」（Skyfall）中丹尼爾克雷格歲穿著的Tom Ford西裝。（圖：佳士得提供）

史上最受歡迎諜報主角007詹姆士龐德系列電影上映60周年，國際拍賣行佳士得（Christie's）與永世製片公司將於 2022年9月舉行官方慈善拍賣「詹姆士龐德60周年紀念拍賣」，60件拍品共分兩線上與現場兩部分拍賣。9月28日舉行的現場拍賣只限獲邀嘉賓出席親身參與，不過世界各地的影迷和藏家則可於9月15日至10月5日「詹姆士龐德日」期間透過佳士得平台透過網路、電話或書面方式競標來自25部電影中的35件海報、道具、戲服、以及猶如007探員般的難忘體驗。

拍品編號3號為2021年「007：生死交戰」中這枚歐米茄Seamster 300...
拍品編號3號為2021年「007：生死交戰」中這枚歐米茄Seamster 300M 007版本腕表。（圖：佳士得提供）

拍品編號14號為丹尼爾克雷格配戴過的歐米茄抗磁自動精鋼腕表。（圖：佳士得提供）
拍品編號14號為丹尼爾克雷格配戴過的歐米茄抗磁自動精鋼腕表。（圖：佳士得提供）

拍品編號25號為2021年「007：生死交戰」中騎乘的改裝Triumph Scr...
拍品編號25號為2021年「007：生死交戰」中騎乘的改裝Triumph Scrambler 1200 X特技機車，將代表丹尼爾克雷格壓軸登上現場拍賣，收益將捐贈Severn Hospice寧養中心。（圖：佳士得提供）

9月28日現場拍賣的25件拍品，包括名車、名表、戲服及道具，其中大多來自2021年上映的第25部電影「007：生死交戰」（No Time to Die）。

拍品編號52號為2015年「007：惡魔四伏」（Spectre）中Christo...
拍品編號52號為2015年「007：惡魔四伏」（Spectre）中Christoph Waltz所飾演的反派Blofeld所穿著的這套戲服。（圖：佳士得提供）

拍賣壓軸6件拍品更代表歷代擔任龐德的6位演員，分別的拍賣收益將撥捐每位演員或其遺產委員會指定的慈善組織：史恩康納萊（Sir Sean Connery）、僅於「女王密使」（On Her Majesty's Secret Service）出場過的喬治拉贊貝（George Lazenby）、羅傑摩爾（Roger Moore）、提摩西道爾頓（Timothy Dalton）、皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）及丹尼爾克雷格（Daniel Craig）。

拍品編號20為牙買加「黃金眼」佛萊明別墅五晚住宿以及Berkely Mather...
拍品編號20為牙買加「黃金眼」佛萊明別墅五晚住宿以及Berkely Mather註釋的「007 Dr. No」打字稿，將代表史恩康納萊登上現場拍賣，收益將捐助The Scottish Youth Film Foundation。（圖：佳士得提供）

拍品編號44號為2012年「007：空降危機」（Skyfall）中哈維爾巴登（J...
拍品編號44號為2012年「007：空降危機」（Skyfall）中哈維爾巴登（Javier Bardem）所飾演的反派Raoul Silva所穿著的這套戲服。（圖：佳士得提供）

拍品編號23將代表提摩西道爾頓的登上現場拍賣，收益將捐助National You...
拍品編號23將代表提摩西道爾頓的登上現場拍賣，收益將捐助National Youth Theatre，是他在1989年「殺人執照」中穿著的黑色單襟禮服，外套襯裡附有簽名，連同一套在劇中使用的40個賭場籌碼。（圖：佳士得提供）

得標史恩康納萊代表拍品為牙買加「黃金眼」（GoldenEye）佛萊明別墅五晚住宿以及Berkely Mather註釋的「007 Dr. No」打字稿，是第一部詹姆士龐德電影，該片於牙買加取景拍攝並於1962年發行，收益將捐助The Scottish Youth Film Foundation。代表George Lazenby的是防塵套附有George Lazenby簽名的Globe-Trotter行李箱與兩枚限量版歐米茄海馬系列腕表，腕表是特別為慶祝「女王密使」上映50周年的限量編號表，拍賣收益將捐助Juvenile Diabetes Research Foundation。

代表羅傑摩爾的拍品收益將捐助聯合國兒童基金會，拍品為來自他所主演的1983年「八...
代表羅傑摩爾的拍品收益將捐助聯合國兒童基金會，拍品為來自他所主演的1983年「八爪女」中，鑲嵌施華洛世奇水晶鍍金道具彩蛋。（圖：佳士得提供）

代表羅傑摩爾的拍品收益將捐助聯合國兒童基金會，拍品為來自他所主演的1983年「八爪女」（Octopussy）中，鑲嵌施華洛世奇水晶鍍金道具彩蛋，由Asprey按照Fabergé風格製作。代表提摩西道爾頓的拍品收益將捐助National Youth Theatre，是他在1989年「殺人執照」（Licence to Kill）中穿著的黑色單襟禮服，外套襯裡附有簽名，連同一套在劇中使用的40個賭場籌碼；同一套籌碼在1995年的「黃金眼」（GoldenEye）賭場中再次出現。

拍品編號24號為1999年「縱橫天下」中海上追逐時追所使用的Q快艇，將代表皮爾斯...
拍品編號24號為1999年「縱橫天下」中海上追逐時追所使用的Q快艇，將代表皮爾斯布洛斯南壓軸登上現場拍賣，收益將捐贈王子信託基金。（圖：佳士得提供）

皮爾斯布洛斯南的代表拍品是他在1999年「縱橫天下」（The World Is Not Enough）中海上追逐時追所使用的Q快艇，收益將捐贈王子信託基金（The Prince's Trust）。最後，2021年「007：生死交戰」中丹尼爾克雷格在飛車追逐時所騎乘的改裝Triumph Scrambler 1200 X特技機車將代表這位演員上拍，收益將捐贈Severn Hospice寧養中心。

佳士得以往曾舉辦三場詹姆士龐德官方拍賣，總交易則高逾481萬英鎊。一如以往，這次拍賣的所得收益將會撥捐慈善用途，共有45間慈善機構將受惠。拍品預展將於9月15至28日假倫敦佳士得藝廊舉行，向公眾免費開放。限量版印刷圖錄亦可於網上預訂。

拍賣 龐德 電影

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