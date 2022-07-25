紐約公共圖書館書香飄百年 疫情加速數位轉型

紐約公共圖書館本館具百年歷史，主閱覽室有屋頂壁畫、華麗吊燈、大片窗戶提供充足光線，為讀者營造絕佳閱覽環境。（中央社）

紐約公共圖書館 擁有127年歷史，歷經COVID-19大流行，館方加快數位轉型，滿足更多電子書讀者需求；同時兼顧傳統，以獨立宣言等藏品吸引遊客上門，擦亮百年招牌。

2020年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 爆發，紐約公共圖書館（NYPL）和市內大量公司行號被迫熄燈。愛書人在閉館3個多月期間無法入館閱覽、借書，改走數位管道，刺激電子書借閱量激增，兩年多來超過1000萬本。

紐約公共圖書館並非因應疫情才投入數位轉型，早在2016年，館方就從英國廣播公司（BBC）挖來數位專家艾哥（Tony Ageh）擔任數位長，讓藏書與服務更貼近數位世代的讀者。

時間再往前推，紐約公共圖書館2004年和Google合作書籍掃描計畫，成為典藏數位化的先驅圖書館之一。為造福研究人員，紐約公共圖書館和哈佛大學、哥倫比亞大學、普林斯頓大學圖書館合作，分享各自館藏研究書籍，總數接近1700萬冊。

紐約公共圖書館執行長馬克斯（Anthony Marx）近期與駐紐約外籍記者座談時說，COVID-19疫情促使讀者結構改變，紐約公共圖書館基本讀者數量穩定，紙本讀者略減、電子書讀者大增，但紙本讀者依舊高很多。

他預期5年後紙本與電子書讀者曲線將交叉，「我們必須做好準備，運用相同預算滿足兩種書籍讀者的需求」。

紐約公共圖書館擁有92座分館、5600萬本書籍及其他藏品，是全球第4大圖書館系統，每年約1600萬人次造訪，全球大量讀者與研究人員使用其線上資源。換句話說，館方同時經營實體及數位圖書館。

紐約公共圖書館最為人熟知的本館位於曼哈頓第五大道，緊鄰布萊恩公園（Bryant Park）。這座1911年完工的建築是紐約市地標之一，也是2002年「蜘蛛人」（Spider-Man）、2004年「明天過後」（The Day After Tomorrow）等好萊塢電影取景地點。

這裡除了是紐約客鬧中取靜的讀書好去處，也有一個小而美的博物館。

一樓的「寶藏」（Treasures）展廳陳列美國獨立宣言手抄本、國父華盛頓（George Washington）告別演說手稿、權利法案（Bill of Rights）副本及「小熊維尼與朋友們」（Winnie the Pooh and Friends）出版社贈送的原始玩偶，供民眾免費參觀。

紐約公共圖書館特別收藏及展覽總監基利（Declan Kiely）受訪時說，展廳之所以稱為寶藏，是因為館方珍藏這些物品，保存、展出並提供研究人員接觸管道。

主館氣派的主閱覽室也是訪客不可錯過的景點，屋頂壁畫、華麗吊燈、大片窗戶提供充足光線，為徜徉在書海的讀者營造絕佳閱覽環境。

在馬克斯掌舵下，紐約公共圖書館持續飄書香，也積極弭平數位落差，做法包括擴大電子書閱覽管道、拓展電腦課程與程式編碼訓練、提供低收入 家庭網路連線。

馬克斯提到，最貧窮的社區欠缺資源，是一直存在的社會現象。貧困社區孩童平均借書量只有中產階級社區的1/3，「那對我們來說是個挑戰，那不是新挑戰，而是我們更積極面對的挑戰」。

COVID-19大流行兩年多來，紐約貧富落差擴大，公共圖書館肩負更重大的社會責任。馬克斯說：「我們活在非常艱困的時刻，情況只會變得更艱難，解決之道是大家齊心協力，各個社群互相照顧、重新思考，我們處在這過程的核心。」