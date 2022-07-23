他把「臺灣銀行」買回家 蒐藏5000件文物保存台灣文化

曾宏賢成立「寒舍山莊文物館」，讓遊客到山莊品茗、喝茶，欣賞台灣文物。（記者卜敏正／攝影）

台東縣前議員曾宏賢熱愛台灣文化，長期蒐集台灣文物，40年來走訪全台各地，不計成本買下5000餘件文物、藏品，從3000年前古石器到50年代客運車票，甚至把重達65公斤的「臺灣銀行」買回家，在自家寒舍茶坊成立文物館，讓遊客品茗看夜景，也欣賞台灣傳統文物之美。

曾宏賢家族自日據時期就在台東卑南鄉頂岩灣務農，他自幼對農村文化、古舊文物有獨特情感，尤其喜歡文物上的歲月痕跡，從年輕時開始蒐集台東農村傳統文物，還尋訪各地耆老、學者確定文物來源、典故，從腳踏車牌、客運車票、乘車證，到牛車輪、舊屏風，甚至把「臺灣銀行」銅鑄大字都買回來收藏。

「寒舍山莊文物館」內牆上鑲掛「臺灣銀行」銅鑄大字。（記者卜敏正／攝影）

65歲的曾宏賢表示，早期蒐集文物一切隨緣、喜歡就收，多數都是台東農村、原住民 部落古舊文物，後來收的東西多、有機會認識文物歷史，就開始走訪各地尋寶，約30多年前，在舊物商店看見「臺灣銀行」銅鑄大字、十分好奇，詢問後才知道銀行當年改建，更換新式招牌，這些銅鑄字就被拆下來。

「寒舍山莊文物館」收藏5000多件台灣老舊文物資料。（記者卜敏正／攝影）

曾宏賢說，當時古物商表示，銅鑄實心字平均每字重27台斤、總重量約108台斤（約65公斤），不少日本 人喜歡台灣這些老東西，他一聽「臺灣銀行」可能被日本人收走，立即詢價、請對方勿賣日本人，讓他留下台灣歷史文物，「臺灣銀行」自此就搬進他的文物館。

台東縣前議員曾宏賢熱愛台灣文化，長期蒐集台灣文物，成立「寒舍山莊文物館」。（記者卜敏正／攝影）

「歡迎專家學者協助！」曾宏賢坦言，蒐藏文物多年後，深深感受到文物保存重要性，若這些被外國人買走，未來子孫須到外國看自己歷史，不是很丟臉嗎？早期他不願公部門介入，擔心影響蒐藏興趣，但現在想想，若有專家願意協助分類，讓藏品能更有序呈現、介紹，未嘗不是好辦法。

「寒舍山莊文物館」內有多輛老舊偉士牌機車。（記者卜敏正／攝影）

「寒舍山莊文物館」收集許多 台東出土石器。（記者卜敏正／攝影）