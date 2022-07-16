台灣攝影家周慶輝「人的莊園」展 驚艷葡萄牙民眾

台灣攝影藝術家周慶輝在葡萄牙里斯本東方博物館「人的莊園」個展開幕式上，與宣傳主視覺的攝影作品合影。（中央社）

台灣攝影 藝術家周慶輝與文化部歷經3年籌備，首度到葡萄牙舉辦「人的莊園」系列大型個展，14日在首都里斯本舉行開幕活動，盼葡萄牙民眾透過攝影作品了解台灣當代藝術。

生於1965年的周慶輝，是台灣最具代表性的當代攝影藝術家之一。原從事新聞攝影記者工作，早期作品以報導攝影風格為主，「人的莊園」系列是他首度以「編導式攝影」方式，所進行的影像創作計畫。

展出的作品以「動物園牢籠」的概念，講述人類在現代生活中面臨的各種困境，花費5年時間創作而成，並在里斯本的東方博物館 （Museu do Oriente）展出50件作品，包括32件平面作品、9件錄影作品和9件裝置作品，是「人的莊園」系列首次在台灣以外，進行大規模的完整呈現。

東方博物館相當重視這檔特展，14日特別舉辦一系列開幕活動，包括當天下午5時舉辦的攝影師講座、開幕儀式和酒會。

葡萄牙里斯本東方博物館舉辦台灣攝影家周慶輝「人的莊園」個人特展，當地民眾在展出作品前，駐足欣賞細節。（中央社）

周慶輝在攝影師講座中，向來賓分享他的創作歷程，介紹攝影生涯早期的紀實攝影代表系列，如拍攝「樂生療養院」的「行過幽谷」專題、關注中國偏鄉貧窮兒童的「野想黃羊川」計劃，並為觀眾導覽本次展出的「人的莊園」，詳細闡述其創作理念。

開幕儀式由東方博物館館長阿莫林（João Amorim）開場，今年6月剛就任的駐葡萄牙代表張崇哲也受邀致詞。周慶輝經紀人、亦是采泥藝術總經理林清汶，也特地到場支持。策展經理杜綺文提到，希望透過這次的展覽，拉近台灣與葡萄牙之間的距離。

由於個展籌備期間，遇上COVID-19疫情 和俄烏戰爭，國際交流和運輸皆受到影響，歷經千辛萬苦才成功開展。周慶輝向在場來賓表示，雖然藝術無國界，但是世界是有國界的，台灣藝術作品要走出去不容易，他特別在開幕致詞時感謝文化部、駐西班牙代表處和駐葡萄牙代表處的協助，「人的莊園終於走進了東方博物館」、「希望大家透過我的作品了解台灣」。

他親自帶領與會來賓進入展場參觀，獲得熱烈迴響。在場人士皆被展出作品中戲劇性的場景、超現實的氛圍以及獨特的藝術美學吸引，不少觀眾停駐於作品前觀賞細節、熱切討論。

台灣攝影藝術家周慶輝在葡萄牙里斯本東方博物館舉辦「人的莊園」個人特展，14日開展受到葡萄牙當地民眾熱烈迴響。（中央社）

位於葡萄牙里斯本的東方博物館於2008年由東方基金會（Fundação Oriente）成立，館址本為廢棄的鱈魚冷凍庫，專門收集東方各國手工藝術和珍貴文物，館藏超過1萬3000多件。周慶輝「人的莊園」個人特展，自7月15日展至10月23日。