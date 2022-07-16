我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙大拿州公路爆嚴重車禍 至少20輛車相撞釀5死

中國爛尾樓風暴擴至25省 學者：官方20大前必「拆彈」

台灣攝影家周慶輝「人的莊園」展 驚艷葡萄牙民眾

中央社／里斯本16日電
台灣攝影藝術家周慶輝在葡萄牙里斯本東方博物館「人的莊園」個展開幕式上，與宣傳主視覺的攝影作品合影。（中央社）
台灣攝影藝術家周慶輝在葡萄牙里斯本東方博物館「人的莊園」個展開幕式上，與宣傳主視覺的攝影作品合影。（中央社）

台灣攝影藝術家周慶輝與文化部歷經3年籌備，首度到葡萄牙舉辦「人的莊園」系列大型個展，14日在首都里斯本舉行開幕活動，盼葡萄牙民眾透過攝影作品了解台灣當代藝術。

生於1965年的周慶輝，是台灣最具代表性的當代攝影藝術家之一。原從事新聞攝影記者工作，早期作品以報導攝影風格為主，「人的莊園」系列是他首度以「編導式攝影」方式，所進行的影像創作計畫。

展出的作品以「動物園牢籠」的概念，講述人類在現代生活中面臨的各種困境，花費5年時間創作而成，並在里斯本的東方博物館（Museu do Oriente）展出50件作品，包括32件平面作品、9件錄影作品和9件裝置作品，是「人的莊園」系列首次在台灣以外，進行大規模的完整呈現。

東方博物館相當重視這檔特展，14日特別舉辦一系列開幕活動，包括當天下午5時舉辦的攝影師講座、開幕儀式和酒會。

葡萄牙里斯本東方博物館舉辦台灣攝影家周慶輝「人的莊園」個人特展，當地民眾在展出作...
葡萄牙里斯本東方博物館舉辦台灣攝影家周慶輝「人的莊園」個人特展，當地民眾在展出作品前，駐足欣賞細節。（中央社）

周慶輝在攝影師講座中，向來賓分享他的創作歷程，介紹攝影生涯早期的紀實攝影代表系列，如拍攝「樂生療養院」的「行過幽谷」專題、關注中國偏鄉貧窮兒童的「野想黃羊川」計劃，並為觀眾導覽本次展出的「人的莊園」，詳細闡述其創作理念。

開幕儀式由東方博物館館長阿莫林（João Amorim）開場，今年6月剛就任的駐葡萄牙代表張崇哲也受邀致詞。周慶輝經紀人、亦是采泥藝術總經理林清汶，也特地到場支持。策展經理杜綺文提到，希望透過這次的展覽，拉近台灣與葡萄牙之間的距離。

由於個展籌備期間，遇上COVID-19疫情和俄烏戰爭，國際交流和運輸皆受到影響，歷經千辛萬苦才成功開展。周慶輝向在場來賓表示，雖然藝術無國界，但是世界是有國界的，台灣藝術作品要走出去不容易，他特別在開幕致詞時感謝文化部、駐西班牙代表處和駐葡萄牙代表處的協助，「人的莊園終於走進了東方博物館」、「希望大家透過我的作品了解台灣」。

他親自帶領與會來賓進入展場參觀，獲得熱烈迴響。在場人士皆被展出作品中戲劇性的場景、超現實的氛圍以及獨特的藝術美學吸引，不少觀眾停駐於作品前觀賞細節、熱切討論。

台灣攝影藝術家周慶輝在葡萄牙里斯本東方博物館舉辦「人的莊園」個人特展，14日開展...
台灣攝影藝術家周慶輝在葡萄牙里斯本東方博物館舉辦「人的莊園」個人特展，14日開展受到葡萄牙當地民眾熱烈迴響。（中央社）

位於葡萄牙里斯本的東方博物館於2008年由東方基金會（Fundação Oriente）成立，館址本為廢棄的鱈魚冷凍庫，專門收集東方各國手工藝術和珍貴文物，館藏超過1萬3000多件。周慶輝「人的莊園」個人特展，自7月15日展至10月23日。

攝影 博物館 疫情

上一則

波希米亞人——夏烈寄夏陽（下）

延伸閱讀

熱浪襲歐洲 氣溫飆破攝氏45度 村民驚愕如見末日場景

熱浪襲歐洲 氣溫飆破攝氏45度 村民驚愕如見末日場景
周杰倫新歌藝術配魔術 媽媽直誇有創意

周杰倫新歌藝術配魔術 媽媽直誇有創意
北卡看板／洛麗博物館 暑期推尋寶護照

北卡看板／洛麗博物館 暑期推尋寶護照
葡萄牙野火肆虐釀29傷 當局派逾3000消防員滅火

葡萄牙野火肆虐釀29傷 當局派逾3000消防員滅火

熱門新聞

蘇格蘭一間畫廊宣布，發現梵谷一幅先前不為人知的自畫像，這幅藏在另一幅畫作後面的肖像，左邊耳朵部位完好無缺。(Getty Images)

隱身的梵谷自畫像 137年後蘇格蘭畫廊用X光發現

2022-07-14 13:42
莫言。(中新社)

這些作品真不是我寫的…莫言：快把自己「孩子」領回去

2022-07-13 04:23
猶他州的七十號州際公路的風景奇特。（王士躍．圖片提供）

公路驚魂記

2022-07-10 02:02
1979年，剛結束《薪傳》首演，準備首度赴美國演出的林懷民。（姚孟嘉∕攝影）

散戲之後

2022-07-11 02:02

口罩立大功

2022-07-10 02:01
美力齡生技創辦人蘇益仁。（圖：美力齡提供）

薑黃素治阿茲海默 一件委託 點燃蘇益仁創業魂

2022-07-08 07:00

超人氣

更多 >
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃
華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺
世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村
擁豪宅退休華翁 拾荒行善事 八年如一日

擁豪宅退休華翁 拾荒行善事 八年如一日
聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點