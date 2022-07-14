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隱身的梵谷自畫像 137年後蘇格蘭畫廊用X光發現

中央社愛丁堡14日綜合外電報導
蘇格蘭一間畫廊宣布，發現梵谷一幅先前不為人知的自畫像，這幅藏在另一幅畫作後面的肖像，左邊耳朵部位完好無缺。(Getty Images)
蘇格蘭一間畫廊宣布，發現梵谷一幅先前不為人知的自畫像，這幅藏在另一幅畫作後面的肖像，左邊耳朵部位完好無缺。(Getty Images)

英國蘇格蘭一間畫廊今天宣布，「振奮地」發現傳奇大畫家梵谷一幅先前不為人知的自畫像，這幅藏在另一幅畫作後面的肖像，左邊耳朵部位完好無缺。

這幅肖像是在荷蘭後印象派畫家梵谷（Vincent Van Gogh）於1885年的油畫作品「戴白色帽子的農婦」（Head of a Peasant Woman）畫布背面被發現，且被好幾層膠水和紙板覆蓋住。

蘇格蘭國家畫廊（National Galleries of Scotland）今天表示，藝術品修復師為了即將舉辦的展覽而對「戴白色帽子的農婦」進行X光檢查時，發現了這幅自畫像。

館方指出，X光掃描顯示「一名呈坐姿的蓄鬍者，頭戴闊邊帽，脖子隨意扎著一條領巾。他目不轉睛銳利地凝視觀畫者，右臉部位朝向暗處，而他的左耳清晰可見」。

資深繪畫修復師史蒂文生（Lesley Stevenson）在蘇格蘭國家畫廊提供的影片中說：「當我們首度看到X光片時，當然極為興奮。」

「一名修復師一輩子頂多遇上一、兩次如此重大發現…要找到跟它現在一樣難以發現的圖像，那是非常、非常特別的。」

眾所周知，梵谷經常重複使用畫布，並在畫布背面直接作畫。

蘇格蘭國家畫廊指出，專家正研究如何去除覆蓋這幅自畫像的膠水和紙板，且不使「戴白色帽子的農婦」受損。

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