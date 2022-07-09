台劇團作品重回法國亞維儂戲劇節 觀眾：這島嶼有魔力

0471特技肢體劇場細膩刻畫兩人關係，具有普適性。團長孫正學指出，「彼此彼此」傳遞訊息相對簡單，也就是兩人在一空間內的關係，以詩意展現台灣新馬戲和雙人特技的樣貌。（中央社）

法國亞維儂藝術節昨天正式開演，台灣3劇團輪番首演重回世界舞台，觀眾反應熱烈，也有知名劇場 總監親臨希望合作邀演。民眾大讚台灣作品，說：「台灣這作島嶼有魔力」。

全球最大戲劇節之一亞維儂藝術節（Festival d’Avignon）7日正式登場，由台灣劇團呈現的3齣戲「無盡胎藏」、「再見」、「彼此彼此」也於當天在絲品劇院（La Condition des Soies）首演，不少觀眾前往捧場，反響熱烈。

0471特技肢體劇場團長孫正學指出，「彼此彼此」傳遞訊息相對簡單，也就是兩人在一空間內的關係，重點是氛圍、狀態。兩人並非一定是情侶，當中有很多曖昧，即使兩人很近，但也可能貌合神離。

孫正學和共同創作暨演出夏鈴表示，台灣馬戲較不蓬勃，且雙人特技比較少，因此希望能在主要馬戲發展國法國學習、交流。製作人蘇庭睿表示，除交流外，也希望國際可以看到台灣雙人特技發展的樣貌。

翃舞製作「再見」藝術總監賴翃中談及獨特編舞風格時指出，舞團訓練以太極為基礎轉化為當代舞蹈，除融合街舞popping元素，也有京劇「亮相」的概念。

劇中舞者看著不同顏色的燈，彷彿人們每天面對「可預知與不可預知的未來和事件」，如COVID-19、戰爭或車禍 時，「一個轉頭，放出眼神，面對自己、世界與情緒」。

帶來「無盡胎藏」的太古踏舞團藝術總監林秀偉則表示，這是2004年暫停後首度再次出國演出，睽違18年重新起步，「希望重回世界舞台，並測試作品是否還能為民眾帶來能量」。

林秀偉告訴中央社，「女性精神」是劇作重要訊息，也就是對人與大自然的愛。林秀偉不擔心作品中的佛教概念會讓國際觀眾有隔閡，因為追根究底都是關於對生命的珍惜、悲憫和救贖，「希望觀眾能從50分鐘的冥想力量中獲得解脫」。

林秀偉也提及故鄉基隆中元普渡放水燈對作品的影響，「水與火、光和影、生和死的同時存在是非常強烈的，這是我的台灣文化記憶」。

下午輪番上陣的3場首演都有極好迴響，觀眾向記者讚嘆台灣編舞家與舞者的能力。

戲劇系學生賈德（Jade）表示「無盡胎藏」令人著迷，讓她進入一種「如夢的出神狀態，被情緒充滿，既開心又恐懼，令人想哭」。另一位觀眾則認為，燈光與演員的肢體與力量收放帶來一種神秘感。

劇場美術莉莎（Lisa）表示，「彼此彼此」充滿詩意，給予人們對角色的幻想，動作中充滿情緒；舞者技巧驚人，將困難的動作表現地如此輕柔，非常難得。賈思琳（Joseline）則說，兩人關係令她動容，看見大家共同的故事。

當地觀眾薇若妮（Véronique）看完「再見」後告訴記者，舞者的流暢、精準與細膩令人讚嘆，「找不到詞形容，但何需言語？」

她這幾年來幾乎看遍台灣作品，從未失望，「台灣這座島嶼，好像有種魔力，演員可以到如此水準，其他作品也是，每次都令我驚豔」。

巴黎歌劇院芭蕾舞團前星級首席舞者、劇院總監暨編舞家皮耶特拉加拉（Marie-Claude Pietragalla）也蒞臨欣賞「再見」。

她向中央社說，「要為編舞與詮釋鼓掌……編舞充滿詩意與力量，同時具有團體凝聚與獨立性；舞者也很棒，具能量又充滿感性」。

皮耶特拉加拉曾造訪台灣，發現許多潛力新人，她期待未來進一步合作，「今天來看劇，除好奇外，也希望能邀請劇團來法國演出」。

亞維儂藝術節是法國歷史最悠久及國際規模最大之一的戲劇節，分「內」、「外」同時進行。外亞維儂藝術節由民間發起舉辦，將從7至30日舉行，每天有超過1500齣戲劇演出，成為劇團競演、專業社群 交流及劇院挑選節目的重要舞台。