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故宮古畫驚見「小強」…古代有人專畫蟲 蟑螂也成主角

中央社／台北日電
故宮博物院推出特展「草蟲捉迷藏」，展出典藏歷代草蟲畫，除了蝴蝶、蜻蜓、白蛾等，連蟑螂都入畫。圖為展品之一「清朱汝琳畫草蟲卷（二）」。（圖：故宮提供）
故宮博物院推出特展「草蟲捉迷藏」，展出典藏歷代草蟲畫，除了蝴蝶、蜻蜓、白蛾等，連蟑螂都入畫。圖為展品之一「清朱汝琳畫草蟲卷（二）」。（圖：故宮提供）

故宮有「小強」？故宮於暑假推出「草蟲捉迷藏」特展，展出典藏歷代草蟲畫，除了蝴蝶、蜻蜓、白蛾還有蟑螂，除分析草蟲畫畫法，也介紹草蟲畫隱含寓意。

草蟲畫以花草間的昆蟲與小生物為主角，約在900年前成為專門畫科。國立故宮博物院的「草蟲捉迷藏」特展就以歷代草蟲畫為主體，設計「草蟲怎麼畫」、「草蟲寓意」、「草蟲的聲音」、「不受草蟲畫青睞的甲蟲」、「『草蟲』vs.『昆蟲』」、「草蟲捉迷藏」、「草蟲明星—蝴蝶」等單元，帶領民眾認識草蟲畫。

故宮發布新聞稿表示，展覽從草蟲畫畫法分析出發，再進入草蟲畫背後隱藏的祝福或勸戒寓意；另外古代對蟲的概念不同現代生物學，因此如蜘蛛、蟾蜍、蝸牛等，也進入草蟲畫的範圍。

從展覽中可見，現代流行的鍬形蟲，在草蟲畫中並卻不受青睞，僅寥寥出現。蝴蝶則因「蝶」字發音與代表長者的「耋」字相同，於是變成長壽的象徵，蝴蝶也是草蟲畫中最受歡迎的明星。

故宮表示，故宮近年積極推動參與式展覽，導入外部專家，讓文物與當代對話，本次特展與國內大專院校昆蟲學系及昆蟲館進行跨界合作，除畫作外，同時展出的還有文學、藥學書上的昆蟲插圖、昆蟲掛圖和標本等。

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