英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

25歲庫克（左）在倫敦有個工作室，內部可見打字機和藝術作品圍繞在他身旁，他用符號和字母創作，不論是好萊塢巨星或景物照都難不倒他。（圖取自facebook.com/jamescookartwork）

庫克 靜靜埋首案前，一張男孩肖像伴隨打字機的清脆聲響逐漸成形。這位藝術家用符號和字母 創作，不論是好萊塢巨星湯姆漢克斯或倫敦眼摩天輪都難不倒他，才華吸引越來越多目光。

25歲的庫克（James Cook）在倫敦有個工作室，內部可見打字機和藝術作品圍繞在他身旁，向外就看得到O2體育館（O2）的白色穹頂。

庫克自2014年開始從事打字機藝術，當時還在學校念藝術的他，偶然發現1920年代一位創作類似作品的藝術家。一開始庫克覺得這種想法「不可能辦到」，直到他親自投入嘗試。

庫克告訴法新社：「我決定出去尋找一台自己的打字機，這完全是出於好奇。我從2014年才開始慢慢學習怎麼作畫。」

起初他認為建築物比較好下手，因為直線居多，而且打字機從左向右移動比較好畫，後來人臉也不成問題。庫克坦言：「我在用打字機作畫前，根本不會畫人臉。其實我現在用打字機畫人，可能還比拿筆畫得更好。」

庫克剛開始時沒想過要以此為業，還進入大學去念建築，但網友的關注鼓勵他追尋打字機藝術之路。人們會捐打字機給他，他則賦予機器「第二生命」。

庫克到哪裡都能創作，不管是在倫敦眼（London Eye）的陰影下，或是隔著河與英國 國會大廈西敏宮（Palace of Westminster）相望。他在蔚藍晴空下，用符號@、數字、W跟P等字母細細作畫。畫肖像時，他則利用括號重現瞳仁曲線，用@描繪膚色，因為@「占的面積很大」。

庫克說，運用「受限的」媒介創作，讓他感到「心滿意足」。小幅的畫可能耗費他4至5天時間，肖像可能更久，至於最後拼接起來的全景圖，則可能耗時2週至1個月。

庫克本月起到8月將舉辦展覽，現場除了能看到湯姆漢克斯（Tom Hanks）的簽名肖像畫，還提供民眾自行利用打字機作畫。他也希望憑藉最大幅的打字機畫作，寫下金氏世界紀錄（Guinness World Record）。