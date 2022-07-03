哪些台版書不能進中國大陸？業者說標準越來越嚴

圖為北京一家書店的展示平台上，主要是來自台灣出版社的書籍。業者認為，台版書可以豐富中國大陸書店的品項、補足缺乏的部分，雖然最終售價較貴，但有一定的客群。不過，進入中國的台版書大多會經過審查。（中央社）

有中國大陸的書店 業者表示，現在要進口台版書，標準越來越嚴。以前只是特定作家如高行健的作品不能進，現在是擴大到特定出版社如八旗的作品都進不了中國。

大陸讀者發現，最近買到的台灣出版書籍越來越多有「被審查的痕跡」，像是貼上強調「一個中國」的主權申明貼紙或是內容被塗抹、裁切等。販售台版書的書店業者也說，今年進口台版書，發現審核變嚴。

有中國大陸民眾近期在購得的台灣出版書籍「王安石八論」等書中，發現被貼了陸方有關「一個中國」的「主權申明」貼紙，顯示書籍審查的痕跡。（讀者提供／中央社）

一名北京的獨立書店經理告訴中央社記者，今年以來，整個書籍進口物流時間拉長了一倍，本來1.5個月現在要3個月，疫情因素外，他相信審查的時間增加也是原因。

他表示，書店負責選書、開書單給圖書進出口公司，後者才有進口書籍的資格，它們都是國有企業。過去開出100本台版書書單給圖書進出口公司，可能被刪到約50種，現在只剩20至30種。

就他理解，進出口公司有自己的審核團隊，他們會去理解官方對出版品的政策，至於官方是哪個單位審查、是否再做抽查、具體的審查標準為何，他並不清楚。

除了八旗出版社的書進不了中國大陸，也有進出口公司警告，香港中文大學出版的書不可以引進。

就類型上，和政治、宗教有關的書基本不可以。他說，世界史有關中國和台灣的都不行。譬如有一本是系列書中的「大英博物館裡的中國史」也進不了中國。

個別書籍被禁的就更多了，除了傳統上張愛玲描述中共統治之下社會的小說 「秧歌」和「赤地之戀」這類知名的政治因素禁書外，近期如黃錦樹2021年出版的「大象死去的河邊」也不能進，這本小說內容有關中國歷史、國共內戰等。

但這名書店經理說，不同圖書進出口公司的審核寬鬆度其實並不同，譬如前述港中大的出版品，有的進出口公司就不會全部禁，因此書店也會嘗試和不同對象合作。此外，同一本書去年可以進，今年就不行，顯示審查的標準也會變。

他說，書店能做的，就是進出口公司不讓他們選的出版社就不選，其他還是開出書單。有的進出口公司也會要求書店業者自己憑經驗先審，「但我現在盡量不做自我審查，就是提供書單，除非太明顯是在批評中國領導人的書就不提」。

在二手書店方面，從去年下半年到今年初，也出現販售繁體字書的變化。2020年底在上海展店的二手書店和服飾店品牌「多抓魚」，曾以品項豐富的繁體字書吸引不少讀者來「淘寶」。到了2021年6月，有忠實顧客發現繁體字書開始明顯變少，這些書也很快就被識貨的讀者搶走。

這名顧客詢問店員後得知，當地文化旅遊局的官員曾多次到店視察，並指出繁體字書太多等相關問題。2022年1月3日，多抓魚微信 公眾號正式公告「原版書大範圍下架」，並稱「這是根據新的合規要求進行整改的階段性舉措」，正積極推進原版書訊息合規和更流暢的購買方式。

台版新書經過進口運輸，售價幾乎是原價的翻倍，不一定容易銷售，但仍有一定的客群。只是在當前兩岸關係不佳及審查變嚴的情況下，業者怕樹大招風，多半不敢大肆宣傳賣台版書的特色。

中國對販售港台書並沒有明文規定，只要有出版物經營許可證、營業執照、正規管道就可以。受訪業者說，哪天環境變化，官方也可能告訴大家「法規沒有說可以賣港台書」。