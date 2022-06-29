我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

2022倫敦巨匠臻藏藝術博覽會 梵克雅寶展出絕美工藝

記者孫曼／綜合報導
Dancer胸針繪圖，約1986至1987年。（圖：梵克雅寶提供）
Dancer胸針繪圖，約1986至1987年。（圖：梵克雅寶提供）

薈萃全球藝術、骨董、設計珍品的年度盛事倫敦巨匠臻藏藝術博覽會（Masterpiece London）， 2022年度自6月28日至7月6日止於倫敦切爾西皇家醫院（Royal Hospital Chelsea）展開。自2015年開始參與這項頂級收藏界盛事的法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）今年亦第八度參展，呈現珍藏歷史故事的Heritage系列胸針兩件及一件Extraordinary Object非凡工藝臻品。這也是梵克雅寶自今年3月起於倫敦舉辦Dance Reflections by Van Cleef & Arpels 當代舞蹈節以來的第二件盛事，為9月將壓軸登場的「Art of Movement」高級珠寶藝術展暖身。

Extraordinary Object 非凡工藝臻品：Rêveries de Berylline

曾於今年初於日內瓦首度全球發表的Rêveries de Berylline自動機械裝置，揉合精緻細膩的製表技術與珠寶工藝，可隨時自主啟動展演的視覺與聽覺藝術，是梵克雅寶始自2017年首件Extraordinary Object非凡工藝臻品Fée Ondine自動機械裝置的新傳統。

Rêveries de Berylline自動機械裝置。（圖：梵克雅寶提供）
Rêveries de Berylline自動機械裝置。（圖：梵克雅寶提供）

以銀製模型測試蜂鳥翅膀的活動機械結構。（圖：梵克雅寶提供）
以銀製模型測試蜂鳥翅膀的活動機械結構。（圖：梵克雅寶提供）

位在如池水般青金石底座上的Rêveries de Berylline 自動機械裝置，名字意指蜂鳥，啟動後夢幻花蕾盛開，羽翼絢麗、栩栩如生的蜂鳥張翅拍翼、隨著清脆的樂音旋律上下舞動盤旋，再悠然飛返花冠中。石碗下的底座以紅斑岩雕成，一塊金質鑲鑽薊葉懸垂在側，旋轉刻度顯示時間。

內藏機械結構的蜂鳥身軀以白K金製作，羽毛鑲嵌藍寶石、祖母綠和沙弗萊石榴石，鳥喙懸吊的一顆淡紫色水滴形切割剛玉仿佛晶瑩的露珠。而一瓣瓣優雅盛開的玫瑰金花瓣，則以細緻如絲緞般的彩漆展現出由深紫色至象牙白的色彩變化，並以橘色榴石、黃色剛玉和鑽石鑲綴花蕊。

Heritage系列：窺見珠寶史的代表之作

Heritage系列搜羅梵克雅寶自1920至1990年代的高級珠寶骨董之作，經專家鑑定後販售，附有保證書，其設計與工藝無疑是典藏裝飾藝術史的最佳途徑。此次展出的兩枚胸針，反映高級訂製時裝對珠寶創作的影響。1945年的蝴蝶結胸針，採用在寶石匱乏的歐洲二戰時期最富代表性的素材黃金製作，拋光和花卉圖案的鏤空完美複製出蕾絲的閃爍光澤和柔軟質感，在中央的渦卷形紐結鑲嵌鑽石，是梵克雅寶最具代表性的時代之作。

Heritage系列Danseuse胸針，創作於1989年。（圖：梵克雅寶提供）
Heritage系列Danseuse胸針，創作於1989年。（圖：梵克雅寶提供）

Dancer胸針繪圖，約1986至1987年。（圖：梵克雅寶提供）
Dancer胸針繪圖，約1986至1987年。（圖：梵克雅寶提供）

1989年製作的芭蕾舞伶胸針，是高訂時裝和舞蹈靈感的集大成，則可對照鑑賞黃金的可塑性。品牌傳人路易雅寶（Louis Arpels）在1940年代初開啟了芭蕾舞伶胸針的傳統，在1980年代以多重的金工工藝體現，半透明的黃K金薄紗與閃爍的拋光黃K金身軀構成對比，點綴其中的鑽石則以其璀璨光芒為頭冠、腰飾和花束映上光彩。

為一枚玫瑰金花瓣噴漆。（圖：梵克雅寶提供）
為一枚玫瑰金花瓣噴漆。（圖：梵克雅寶提供）

Heritage系列Bowknot胸針，1945 年，黃K金、鈀金屬、白K金、鑽...
Heritage系列Bowknot胸針，1945 年，黃K金、鈀金屬、白K金、鑽石。（圖：梵克雅寶提供）

測試玫瑰金花瓣的開合動態。（圖：梵克雅寶提供）
測試玫瑰金花瓣的開合動態。（圖：梵克雅寶提供）

芭蕾 皇家

上一則

千金小姐成女傭（下）

延伸閱讀

荷蘭歐洲藝術博覽會遭武裝搶匪打劫 2嫌被捕

荷蘭歐洲藝術博覽會遭武裝搶匪打劫 2嫌被捕
倫敦的夏日

倫敦的夏日
紐約、巴黎地標上手？跟著珠寶輕旅行

紐約、巴黎地標上手？跟著珠寶輕旅行
昌興珠寶父親節挑選精品賀禮最佳去處

昌興珠寶父親節挑選精品賀禮最佳去處

熱門新聞

2016年，鈞姨在緬因州海邊。(李竹青提供)

世界OnAir／姊妹分離33載 華裔教授新書揭國共內戰傷疤

2022-06-21 17:09
黛安∕圖

千金小姐成女傭（上）

2022-06-28 02:02
阿尼默∕圖

絕不離婚的皮特

2022-06-24 02:02
60歲創業，中微半導體董事長尹志堯堅信，一旦華人自主發展積體電路領域，一定能達到世界最先進水平。（取材自微博）

「中國刻蝕機之父」 中微尹志堯 要帶中國半導體突圍

2022-06-27 07:00
台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」周六即將登場，先前殭屍照片曝光引起轟動。(取材自台南美術館臉書粉專)

「地獄展」嚇人 台南美術館禁止遊客帶糯米、桃木劍

2022-06-22 20:51

忍耐再忍耐

2022-06-26 02:03

超人氣

更多 >
新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織
分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼
華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」
就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐
通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元