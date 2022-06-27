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烏克蘭作家札丹 獲德國出版界最高榮譽和平獎

中央社／柏林27日電
烏克蘭當代作家札丹（Serhiy Zhadan），獲得德國出版界最高榮譽「德國書商和平獎」。（取材自臉書）
烏克蘭當代作家札丹（Serhiy Zhadan），獲得德國出版界最高榮譽「德國書商和平獎」。（取材自臉書）

德國出版界最高榮譽「德國書商和平獎」，今年將頒給烏克蘭當代作家札丹（Serhiy Zhadan），表揚他描寫烏克蘭追求獨立自由的藝術創作。

德國書商和平獎（Peace Prize of the German Book Trade）評審團今天表示，札丹透過他的小說、雜文、詩歌和歌詞，帶領大家進入一個徹底改變但也活在傳統的世界，訴說戰爭和破壞如何撼動人的生活；他用深思和傾聽、詩意和激進的語言探索烏克蘭人民儘管面臨暴力，仍奮力追求獨立、和平和自由。

評審團強調，這個獎不僅表揚札丹的藝術創作，也向他的人道精神致敬，因為他正冒著生命危險幫助戰火下的人民。

現年47歲的札丹生於東部的盧甘斯克州（Luhansk），公認是烏克蘭當代最重要的作家之一，作品被翻譯成德文、英文、俄文、波蘭文等多國語言，他在德語世界知名度最高的作品是2012年出版的「在頓巴斯發明爵士」（Die Erfindung des Jazz im Donbass）以及2018年出版的「寄宿學校」（Internat）兩本小說。

與許多烏克蘭知識份子一樣，札丹對政治相當狂熱，曾參與2004年反選舉舞弊的「橘色革命」及2013年基輔獨立廣場（Maidan）反親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）的示威。

俄軍2月24日入侵烏克蘭後，札丹仍留在東北部大城哈爾科夫（Kharkiv），幫忙運送物資和募款。他還率領自己的樂團在防空洞演出，為飽受戰爭折磨的人民提供慰藉，在詩歌和歌詞中表達烏克蘭人求生存、不畏壓迫的意志。

德國書商和平獎是德國出版界的最高榮譽，近年得主包括白俄作家亞歷塞維奇（Svetlana Alexievich）、加拿大作家愛特伍（Margaret Atwood）、中國作家廖亦武等人。

今年的書商和平獎預計10月23日在法蘭克福書展舉行期間頒發。

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