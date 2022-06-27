日本藝術家小松美羽繪曼荼羅 疫情、戰爭下療癒人心

擅畫靈獸的日本藝術家小松美羽的 「小松美羽展 挑戰岡本太郎－靈性與曼荼羅」正在川崎市的岡本太郎美術館展出，展期至8月28日為止。（中央社）

日本 藝術家小松美羽正在岡本太郎美術館 舉辦個展，除了靈獸作品外，還展出東寺紀念真言宗立教開宗1200年的曼荼羅，畫風獨特。在疫情 蔓延、俄烏戰爭之際，小松對於自己的作品能讓人感到心靈獲療癒，深感欣慰。

「小松美羽展 挑戰岡本太郎－靈性與曼荼羅」正在岡本太郎美術館展出，展期至8月28日為止。

日本藝術家小松美羽24日在岡本美術館戶外雕刻作品「母之塔」下現場創作。（中央社）

她表示，來到岡本美術館，感受到藝術家岡本的作品是「活的」，這並非指的是物質上的物品，而是走在這座美術館時，感受到有聲音、躍動，有能量，讓她心生感激，感覺獲賜力量在作畫。

小松擅長畫靈獸（神獸），曾在台灣舉辦個展。這次個展分5個單元，除了介紹她作畫的心路歷程之外，還有「第三隻眼與全地球」、「靈性與曼荼羅」、「未來形的神話」等。

日本藝術家小松美羽正在日本川崎市岡本太郎美術館舉辦個展，除了靈獸作品外，還展出明年京都東寺紀念真言宗立教開宗1200年的曼荼羅，畫風獨特。（中央社）

最受到矚目的就是兩副呈現一對4公尺正方形的曼荼羅作品「NEXT MANDALA大調和」。明年紀念真言宗立教開宗1200年，這項作品將供奉給位於京都的真言宗總本山東寺（教王護國寺）。

委託小松製作曼荼羅的是東寺第257任長者飛鷹全隆。他表示，最初與小松結緣是小松在高野山三寶院製作「NEXT MANDALA－靈魂的故鄉」作品時，他認為小松繪製的曼荼羅，具有靈性且能與宇宙相呼應，讓人感覺很清淨。

他指著展場上的兩副曼荼羅作品說，一副是金剛界曼荼羅，又稱九會曼荼羅。另一副是胎藏曼荼羅，又稱大悲胎藏曼荼羅。大悲是指佛憐憫眾生苦難，佛會發大慈愛。胎藏指的是在母親胎內孕育著孩子。

曼荼羅原本是應瑜伽修行需要所建造的一個小土台，後來也用繪圖方式製作，屬於佛教藝術中的一種。

有別於傳統的曼荼羅畫有很多佛像，小松的曼荼羅畫著形形色色的神獸。

日本藝術家小松美羽擅長畫靈獸（神獸），曾在台灣舉辦個展。（中央社）

在展場上，一副曼荼羅寫著「陰陽・白黑」，指的是陰與陽、白與黑雖是對立，但彼此互相認同，形成大調和。另一副寫著「虹・彩」，表示這樣的顏色是天與人相約定的光，讓人感覺既溫馨也嚴厲，雖嚴厲卻不背棄。

小松站在金剛界曼荼羅前表示，這副曼荼羅的中央呈現的是宇宙，有包括自己心中的宇宙、人所感受到的宇宙以及所觀看的宇宙，不論是哪一種宇宙，人們走上正確的路，朝著大宇宙前行。

正值新冠肺炎疫情蔓延、俄烏戰爭之際，小松對於自己的作品能讓人感到心靈獲得療癒，覺得很欣慰。

她表示，綜觀歷史，戰爭反覆在進行，不管是繪畫、音樂、舞台劇、藝術，愈是在人類感到苦惱、艱困時代，藝術愈能開花、被需求。她相信，藝術是不分人種、跨越語言障礙，能療癒心靈的，因此她努力創作。

日本藝術家小松美羽正在川崎市岡本太郎美術館辦個展，最受到注目的就是兩界曼荼羅作品。（中央社）

現年37歲的小松美羽生於日本長野縣，就讀於女子美術大學短期大學部期間所創作的「四十九日」備受讚賞，從此踏上藝術家之路。從銅版畫開始，後來創作媒材擴展到壓克力畫、有田燒（日本最具代表性的陶瓷）等。她以優越且充滿力量的表現力，發表以神獸等為主題的作品。

小松的藝術成就造成日本美術界莫大震撼，在國際間獲得極高評價。2015年，她的有田燒彩繪犬作品榮獲大英博物館收藏。2016年，她的現場創作作品The Origin of Life被收藏於紐約世界貿易中心。她於2017年、2018年在台灣、日本、香港辦個展，參觀人數及銷售額都創新高紀錄。