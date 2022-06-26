香港春拍告捷 富藝斯、邦瀚斯刷新紀錄

富藝斯亞洲區主席暨拍賣官陳遵文拍出喬治康多的《透明女性形象》。(圖：富藝斯提供)

上周於香港 舉辦的春拍佳績頻傳、不同品項的拍賣 均締造新的紀錄。6月21及22日舉辦的富藝斯（Phillips）「20世紀及當代藝術和設計」香港春拍以3.57億港元（約4565萬美元）圓滿收槌、兩場拍賣總成交額超越拍前高估價並達到92%的總成交率，共刷新包含Lucy Bull、Trey Abdella、Ben Sledsens、小松美羽及中村萌等11位藝術家世界拍賣紀錄，晚間拍賣由喬治康多（George Condo）的素描繪畫系列之《透明女性形象》以3655萬港元（約467.4萬美元）成交領銜。本季橫跨日夜拍推出的38位來自女性藝術家作品，當中更有九成逾拍前高估價成交，表現亮眼。

富藝斯香港本季「20世紀及當代藝術和設計」晚間拍賣由喬治康多的素描繪畫系列之《透明女性形象》以3655萬港元(約467.4萬美元)成交領銜。(圖：富藝斯提供)

22日舉辦的邦瀚斯（Bonhams）「香港鐘表專拍」拍賣會上，卡地亞首個神秘鐘「Model A」以遠超估價四倍的687萬港元（約87.8萬美元），刷新卡地亞同款神秘鐘之拍賣紀錄。「Model A」是卡地亞經典神秘鐘系列中歷史最悠久之博物館級珍品，拍品是由澳洲 非營利團體Mulloon Institute釋出，收益將用作支持其環境保護與發展之研究及教育工作；現場起拍後經歷多國藏家逾50次叫價方落槌成交。

卡地亞Pendule Mysterieuse "Model A"，約1928年，極罕有裝飾藝術風格水晶搭配黃金及縞瑪瑙、琺瑯鑲鑽石神秘鐘，以遠超估價四倍的687萬港元(約87.8萬美元)，刷新卡地亞同款神秘鐘之拍賣紀錄。(圖：邦瀚斯提供)