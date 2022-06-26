我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

香港春拍告捷 富藝斯、邦瀚斯刷新紀錄

記者孫曼／即時報導
富藝斯亞洲區主席暨拍賣官陳遵文拍出喬治康多的《透明女性形象》。(圖：富藝斯提供)
富藝斯亞洲區主席暨拍賣官陳遵文拍出喬治康多的《透明女性形象》。(圖：富藝斯提供)

上周於香港舉辦的春拍佳績頻傳、不同品項的拍賣均締造新的紀錄。6月21及22日舉辦的富藝斯（Phillips）「20世紀及當代藝術和設計」香港春拍以3.57億港元（約4565萬美元）圓滿收槌、兩場拍賣總成交額超越拍前高估價並達到92%的總成交率，共刷新包含Lucy Bull、Trey Abdella、Ben Sledsens、小松美羽及中村萌等11位藝術家世界拍賣紀錄，晚間拍賣由喬治康多（George Condo）的素描繪畫系列之《透明女性形象》以3655萬港元（約467.4萬美元）成交領銜。本季橫跨日夜拍推出的38位來自女性藝術家作品，當中更有九成逾拍前高估價成交，表現亮眼。

富藝斯香港本季「20世紀及當代藝術和設計」晚間拍賣由喬治康多的素描繪畫系列之《透...
富藝斯香港本季「20世紀及當代藝術和設計」晚間拍賣由喬治康多的素描繪畫系列之《透明女性形象》以3655萬港元(約467.4萬美元)成交領銜。(圖：富藝斯提供)

22日舉辦的邦瀚斯（Bonhams）「香港鐘表專拍」拍賣會上，卡地亞首個神秘鐘「Model A」以遠超估價四倍的687萬港元（約87.8萬美元），刷新卡地亞同款神秘鐘之拍賣紀錄。「Model A」是卡地亞經典神秘鐘系列中歷史最悠久之博物館級珍品，拍品是由澳洲非營利團體Mulloon Institute釋出，收益將用作支持其環境保護與發展之研究及教育工作；現場起拍後經歷多國藏家逾50次叫價方落槌成交。

卡地亞Pendule Mysterieuse
卡地亞Pendule Mysterieuse "Model A"，約1928年，極罕有裝飾藝術風格水晶搭配黃金及縞瑪瑙、琺瑯鑲鑽石神秘鐘，以遠超估價四倍的687萬港元(約87.8萬美元)，刷新卡地亞同款神秘鐘之拍賣紀錄。(圖：邦瀚斯提供)

Lucy Bull《8:50》，2020年作，以1138萬2000港元(約145...
Lucy Bull《8:50》，2020年作，以1138萬2000港元(約145.5萬美元)刷新藝術家拍賣紀錄，亦是本季第三高價成交拍品。(圖：富藝斯提供)

拍賣 香港 澳洲

上一則

台灣五穀文化村 父子檔推動陶瓷創生

下一則

白蘭花開（三）

延伸閱讀

奧斯卡導演拍反送中批西方 曾獲准記錄武漢封城

奧斯卡導演拍反送中批西方 曾獲准記錄武漢封城
香江觀察／「一雞死一雞鳴」港媒新空間

香江觀察／「一雞死一雞鳴」港媒新空間

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪
羅冠聰盼今年訪台 籲台灣珍惜民主力抗中國

羅冠聰盼今年訪台 籲台灣珍惜民主力抗中國

熱門新聞

2016年，鈞姨在緬因州海邊。(李竹青提供)

世界OnAir／姊妹分離33載 華裔教授新書揭國共內戰傷疤

2022-06-21 17:09
乾隆印章「得遂初心」在巴黎蘇富比「亞洲藝術」專場中拍出221萬歐元，是原估價的18倍。（圖：蘇富比提供）

發誓當皇帝不能比康熙久 一枚印章見證乾隆的心口不一

2022-06-19 22:35
紐約27歲畫家安娜・維揚特，去了中國美術學院進修後，回美功力大增，畫作售價一飛衝天。(取自Instagram)

赴中習畫後 紐約女畫家作品400元漲到160萬 但傳出八卦…

2022-06-20 23:11
阿尼默∕圖

絕不離婚的皮特

2022-06-24 02:02
台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」周六即將登場，先前殭屍照片曝光引起轟動。(取材自台南美術館臉書粉專)

「地獄展」嚇人 台南美術館禁止遊客帶糯米、桃木劍

2022-06-22 20:51

別亦難

2022-06-19 02:02

超人氣

更多 >
羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立

羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立
華男騎單車摔倒撞頭 傷重不治

華男騎單車摔倒撞頭 傷重不治
手機月費也要漲了 最高漲價12元

手機月費也要漲了 最高漲價12元
她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路

她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路
別說不科學 謝金燕少女外貌+腹肌 16項凍齡法則超自律

別說不科學 謝金燕少女外貌+腹肌 16項凍齡法則超自律