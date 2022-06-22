「地獄展」嚇人 台南美術館禁止遊客帶糯米、桃木劍

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」周六即將登場，先前殭屍照片曝光引起轟動。(取材自台南美術館臉書粉專)

台灣台南美術館 「亞洲的地獄與幽魂展」25日開展，近期因逼真的殭屍照引起網路一番討論，網友刷一排想去看的留言外，也參雜了許多要求停辦的回覆。

南美館先前曝光一張殭屍照爆紅，該則貼文吸引9.4萬人按讚，4.8萬則留言，2.2萬次分享，進入倒數計時，但台南式粉專指出，近日美術館臉書卻遭到許多反對舉辦此展的民眾留言洗版，指稱辦這種展覽是低級文化、怪力亂神、傷風敗俗，要求停辦。支持網友刷一排要南美館「挺住」一定要如期舉行。

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台南市長黃偉哲先到展場參觀「試膽」，及與凱布朗利博物館 法方館員交流。黃偉哲說，「亞洲的地獄與幽魂展」應驗了一句話，既期待又怕受傷害，但希望要從文化的角度來切入。

大家對於鬼魅、殭屍的一些想法，藉著這個展覽，除了從文化角度探討，一方面也從人性的角度探討，以疫後放鬆的角度來參觀，應該是不錯的，台南也是眾神之都，寺廟、廟宇以及教會很多，鎮邪擋煞應該是沒有問題的。

台南式臉書粉專也有上千名網友留言力挺，指先不提反對的人可能不知道這個展是2018年法國凱布朗利博物館推出的展覽，這次台南市美術館與凱布朗利博物館合作，結合在地藝術家與文化，讓這個展覽更多元更豐富。

網友也刷一排「支持美術館！絕對不能停辦！」支持南美館一定要如期舉辦，有北漂遊子說已安排好暑假要回台南看展，網友也說送平安符也太貼心，並提議要不要再規畫一條「台南廟宇巡禮」，直接是一條龍服務。

南美館也說明自古以來，鬼怪神話是創造力和想像力的來源，許多重要的文學、音樂、視覺藝術創作都與其有關。

在亞洲和東方世界裡，許多鬼怪傳說、靈異故事跨越時代，通過世代口述流傳、文學記載與創作、戲劇演出、電影 卡漫改編等，強化了魂魄的非自然力量，加深了詭譎陰森的氣息。

法國凱布朗利博物館（musée du quai Branly - Jacques Chirac, Paris）於2018年推出之「亞洲的地獄與幽魂」特展，用深入淺出的方式，介紹數個世紀以來亞洲對於未知世界的恐懼與想像。

展覽巡迴到台灣，加入了台灣視角的敘述，展出的作品敘述脈絡，對應法國凱布朗利博物館的展覽故事線，有台灣當代藝術家的作品及在地鬼怪的電影海報。

南美館小編也提醒說，由於許多民眾留言詢問將攜帶自拍棒、腳架、桃木劍、糯米前往觀展，為維護展間內展品的安全，展間內請勿攜帶自拍棒、腳架、長傘、食物、飲料、水、安全帽、危險物品等進入展場。