赴中習畫功力增 紐約畫家維揚特作品從400元→160萬

紐約27歲畫家安娜・維揚特，去了中國美術學院進修後，回美功力大增，畫作售價一飛衝天。(取自Instagram)

年僅27歲的紐約女畫家安娜·維揚特(Anna Weyant)在兩年前以1萬2000元售出自己的畫作「夏日時光」(Summertime，暫譯)，如今這幅畫竟比佳士得拍賣 中心(Christie’s)的估價高出五倍、以150萬元賣出。沒有人能想像，2019年她在漢普頓(Hampton)藝術博覽會上的畫作，一幅才賣400元，而一趟中國杭州的習畫之旅也讓她的畫作展開全新風貌。

維揚特的畫作多以女性為主、透過鮮明或古典的色彩融合展現女性的脆弱與不羈，被譽為千禧世代的文藝復興畫家波提切利(Sandro Botticelli)，而現在維揚特的等候清單上已超過200多人搶著購買她的畫作。

維揚特在學生時期進入羅德島設計學院(RISD)，第一年就轉進了藝術班；第二年開始以女性為主角創作，可以看出當時畫中的女孩大都迷失在森林中，彷彿遭遇人生的困境，「因為那時的我很困惑、也很害怕。我記得當時的我在想，如果能將自己的恐懼傳達在我的作品上，至少畫裡的那個人能懂我的心情。」

2017年維揚特從大學畢業後前往杭州的中國美術學院深造，雖然只待了短短七個月，但她形容整座褐色的城市對她影響深遠，也造就她極具代表性的柔和調色風格，她厚實的筆觸也逐漸轉為平滑柔順。

三年前維揚特透過社交媒體Instagram開始嶄露頭角，吸引許多藝術家、經銷商和藝術顧問的目光；2020年，一幅「墮落的女子」(Falling Woman，暫譯)以160萬元售出，讓維揚特一舉登上事業巔峰，目前她大約有50件畫作落入頂級收藏家的手中。

去年春天，維揚特與知名藝術家、高古軒畫廊的老闆賴瑞·高古軒(Larry Gagosian)攜手合作；現年77歲的高古軒坐擁全球18家畫廊、身價超過10億元，隨後兩人被目擊在公共場合出雙入對，巨大的年齡差距也引發輿論關注，但高古軒公開捍衛自己的愛情，「我只想保護她，不讓她被其他的豺狼虎豹欺負」。