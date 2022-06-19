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發誓當皇帝不能比康熙久 一枚印章見證乾隆的心口不一

記者陳宛茜／台北報導
乾隆印章「得遂初心」在巴黎蘇富比「亞洲藝術」專場中拍出221萬歐元，是原估價的18倍。（圖：蘇富比提供）
乾隆印章「得遂初心」在巴黎蘇富比「亞洲藝術」專場中拍出221萬歐元，是原估價的18倍。（圖：蘇富比提供）

乾隆印章可說是拍賣市場的當紅炸子雞。4月底一款乾隆玉璽「乾隆御覽之寶」拍出5.6億台幣（約1880萬美元），刷新皇帝印章的亞洲拍賣紀錄。上周乾隆另一款印章「得遂初心」又在巴黎蘇富比「亞洲藝術」專場中拍出221萬歐元（約231萬美元），是原估價的18倍。

蘇富比指出，「得遂初心」是乾隆帝太上皇時期十分重要的寶璽，意思是「得以了卻自己最初的心願」。它表明乾隆帝在自己人生的最後時刻，對家事國事都按照他最初設計的軌道順利推進的滿意心情。類似的寶璽還包括「心願符初」印璽。

乾隆印章「得遂初心」在巴黎蘇富比「亞洲藝術」專場中拍出221萬歐元，是原估價的1...
乾隆印章「得遂初心」在巴黎蘇富比「亞洲藝術」專場中拍出221萬歐元，是原估價的18倍。（圖：蘇富比提供）

在乾隆帝心目中，這個「初心」是指乾隆帝在繼位之初便規劃只當一甲子皇帝的想法。乾隆晚年提到：「朕自御宇初年，即焚香敬告上蒼，若紀年周甲，當傳位嗣子，不敢仰希皇祖，以次增載之數。節經明降諭旨，宣於中外，今敬迓洪厘，幸符初願。」

乾隆回憶登基時向上天承諾，當皇帝的時間不能超過康熙皇的61年紀錄，一旦登基超過一甲子，便會把皇位傳給子嗣。乾隆25歲登基，果真在85歲那一年退居太上皇，把皇位傳給把十五子顒琰（嘉慶帝），完成了當初的心願。

但事實上，乾隆做太上皇時仍緊握政權，讓嘉慶君足足當了3年的魁儡皇帝。他禪位後還在文章中寫道:「朕今壽望九秩，精神康健，視聽未衰。若來歲歸政，遽思自暇自逸，竟置天下重務於不問，則非所以敬承天眷，亦非御極初年定期歸政、不肯戀位之初心矣。」意思是我雖然已八十多歲，然身體健康，如果當了太上皇便置天下不顧，那豈非愧對蒼生？強調「我真的不是戀棧權位。」

許多研究清史的學者都指出，乾隆帝晚年雖多次強調「不敢仰希皇祖，以次增載之數」，但實際上掌握朝政的時間已超過祖父康熙的61年，這才是他這一輩子真正的心願。他卻刻了好幾個印章來強調自己「得遂初心」、「心願符初」，可說是歷史上最「心口不一」的皇上。

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