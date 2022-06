耶穌也吃辣醬？路州這幅「最後晚餐」畫 桌上多一瓶

路易斯安納州 拉法葉(Lafeyette)附近聖約瑟夫天主教教堂(St. Joseph Catholic Church)「最後晚餐」(The Last Supper)畫作的餐桌上,竟擺了一瓶路州的世界名產Tabasco辣醬,令人納悶,但事實上並非與耶穌共餐的使徒選用,而是近代畫家自己加上去的。

教堂現任牧師杜普瑞(Nicholas DuPré)表示,2019年上任時,前任就告訴他畫中有Tabasco辣醬,後來也從別人聽到類似說法,但他從未認真看待;直到5月中旬,辣醬製造公司歷史檔案員伯納德(Shane Bernard)去信詢問這則「都市神話」是否屬實,他才爬上12級的梯子,上去瞧個清楚,然後在臉書 上回覆,「不是神話」,並附上辣醬的特寫近照。

過了兩天,杜普瑞收到一瓶特大號珍藏版Tabasco辣醬,感謝辛苦確認畫中確有這罐「路州名醬」;他還沒想到要怎麼處理,正在考慮是不是擺到門廊架上,當作「畫中尋寶瓶」的方向指標。

