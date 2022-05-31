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耶穌也吃辣醬？路州這幅「最後晚餐」畫 桌上多一瓶

記者張聲肇、編譯柯立偉／綜合報導
路易斯安納州的聖約瑟夫天主教教堂「最後晚餐」作的餐桌上，擺了一瓶路州的世界名產Tabasco辣醬，經查證，原來是近代畫家自己加上去的。(截圖自KATC電視)
路易斯安納州的聖約瑟夫天主教教堂「最後晚餐」作的餐桌上，擺了一瓶路州的世界名產Tabasco辣醬，經查證，原來是近代畫家自己加上去的。(截圖自KATC電視)

路易斯安納州拉法葉(Lafeyette)附近聖約瑟夫天主教教堂(St. Joseph Catholic Church)「最後晚餐」(The Last Supper)畫作的餐桌上，竟擺了一瓶路州的世界名產Tabasco辣醬，令人納悶，但事實上並非與耶穌共餐的使徒選用，而是近代畫家自己加上去的。

教堂現任牧師杜普瑞(Nicholas DuPré)表示，2019年上任時，前任就告訴他畫中有Tabasco辣醬，後來也從別人聽到類似說法，但他從未認真看待；直到5月中旬，辣醬製造公司歷史檔案員伯納德(Shane Bernard)去信詢問這則「都市神話」是否屬實，他才爬上12級的梯子，上去瞧個清楚，然後在臉書上回覆，「不是神話」，並附上辣醬的特寫近照。

過了兩天，杜普瑞收到一瓶特大號珍藏版Tabasco辣醬，感謝辛苦確認畫中確有這罐「路州名醬」；他還沒想到要怎麼處理，正在考慮是不是擺到門廊架上，當作「畫中尋寶瓶」的方向指標。

2003年，當時的牧師西布利(Rev. Bryce Sibley)到任時，發現教堂須翻新，便委請畫家克莉絲蒂．赫伯特(Christie Hebert)作畫，交代她不一定要完全遵從達文西原版，要有地方特色；他說：「我看過不少作品，一向很喜歡作品中來點人性的元素，於是我就告訴赫伯特『何不把這瓶穿插上去？』，我看到大家發現故事中的人性元素後的那份感動，自己也很感動。」

西布利2008年卸任後，現在在紐奧良聖母神學院(Notre Dame in New Orleans)教書，上月28日出面證實他任職期間確有此事，同時並強調該幅畫作除了Tabasco辣醬融合地方特色外，相比於達文西(Leonardo da Vinci)最後的晚餐以長桌構成畫作基調，聖約瑟夫天主教教堂的這幅以圓桌為餐桌的畫作，更符合史實。

至於赫伯特本人，她早就忘了這幅作品的具體細節，只依稀記得曾在懷孕八個月的時候，在教堂的梯子上爬上爬下為教堂作畫。

Tabasco是邁凱倫尼(Edmund McIlhenny)1868年研發出來的產品。他當時就設定，使用古龍香水式的瓶子，綠蠟封，噴灑式頂蓋，也就是沿用至今的包裝；該公司網站說，因為辣椒醬很濃，因此設計噴灑式封蓋，不宜用倒的；「雖然現在的蓋子不再用蠟封，裡面的辣醬和1968年邁凱倫尼首次封裝的，辣勁毫無二致。」

路易斯安納州 臉書

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