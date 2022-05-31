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想咬一口 日藝術家推出像吐司的繪本 最難做的是吐司皮

記者劉小川／台北報導
《麵包國王》繪本不只外觀像吐司，封面也能感受吐司柔軟的質地。圖／上誼文化提供
《麵包國王》繪本不只外觀像吐司，封面也能感受吐司柔軟的質地。圖／上誼文化提供

療癒紓壓，能夠帶給當今世代，面對挑戰的勇氣，除了平日裡的休閒娛樂外，工作時也不可或缺。日本電通藝術總監江口里佳（えぐち りか）首次跨足繪本創作，結合時尚設計專長，做出前所未有的麵包繪本《麵包國王》。全書不只外觀像吐司，封面也能感受吐司柔軟的質地，加上包裝袋和食品標示貼紙，日本上市時，除了在書店外，也在麵包店上架，讓人一看就大呼「好想咬一口」，並獲得日本LIBRO繪本大賞第四名。

江口里佳曾負責流行歌手Chara等人專輯視覺包裝，設計過奧運選手服裝，首次跨足創作繪本，推出《麵包國王》繪本。外觀像吐司之外，更讓人有種莫名的舒壓感。在封面上可以感受到像吐司一般的柔軟，加上包裝、食品標籤，一般人難分辨真假了，更何況是孩子們，看了根本就會讓人飢腸轆轆。

《麵包國王》、《麵包國王和濃湯麵包》、《麵包國王和麵包皇后》套組。圖／上誼文化提...
《麵包國王》、《麵包國王和濃湯麵包》、《麵包國王和麵包皇后》套組。圖／上誼文化提供

曾獲得日本及英國廣告設計大獎的江口里佳，目前任職於日本最大的廣告公司。許多創作靈感來自於家庭，本身是一位媽媽的設計師來說，創作源於生活，不僅親手做造型蛋糕給兒女，透過設計也讓兒女與家庭間，產生了緊密的連繫。

對於江口里佳來說「令人開心的設計就是好設計」，《麵包國王》繪本系列共有三本，分別是：《麵包國王》、《麵包國王和濃湯麵包》、《麵包國王和麵包皇后》，而吐司造型的可愛繪本，打破過往大家對於繪本的既定印象，每本的故事結尾，國王總是要感嘆「麵包果然還是拿來吃就好了！」讓哲理與童趣之間產生共鳴，無論是大人、小孩讀，都能因應每個人不同的生活經驗，而有所差異性及領悟。

《麵包國王》系列，在日本麵包店和書店掀起一陣風潮。圖／上誼文化提供
《麵包國王》系列，在日本麵包店和書店掀起一陣風潮。圖／上誼文化提供

台灣將於今年6月上市，博客來網路書店剛開放預購兩天，就已經進入童書／青少年文學新書排行前10名。上誼文化總編輯劉維中表示，《麵包國王》在上市之前，日文版經由部落客的口耳相傳，早已有讀者盼望台灣也能推出中文版。

但這本書的到來並非容易，日本方為確保中文版與日文版的品質一致，經歷將近一年爭取日本版權的授權，特別是封面吐司皮的設計，主要材料選用無毒EVA材質染色製成，在質感、顏色、切割一一到位，製作難度相當高。台灣版也獲得作者同意，獨家贈送吐司造型「麵包國王杯墊」。

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