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巴斯奇亞畫作 出現逝世6年後的「FedEx」圖樣？FBI調查

編譯柯立偉／綜合30日電
早逝的巴斯奇亞2010年10月在巴黎展畫。(Getty Images)
早逝的巴斯奇亞2010年10月在巴黎展畫。(Getty Images)

1988年年僅27歲就英年早逝的巴斯奇亞(Jean-Michel Basquiat)是當代美國藝壇最偉大的塗鴉創作藝術家，但或許是因為樹大招風，現正在佛羅里達州奧蘭多藝術博物館(Orlando Museum of Art)展出的25件據信是巴斯奇亞的作品被懷疑真實性，目前聯邦調查局(FBI)已展開調查。

引起藝壇質疑奧蘭多藝術博物館館藏巴斯奇亞作品真實性的契機，是該博物館之前規劃的「英雄與怪物：巴斯奇亞特展」(Heroes & Monsters: Jean-Michel Basquiat)展覽，當中一幅畫作上的「FedEx」圖樣，被曾在聯邦快遞(FedEx)工作的設計師認出是該公司於1994年設計的；由於1994年時巴斯奇亞已辭世六年，倘相關消息確認真實，那麼這些「巴斯奇亞畫作」必為後人仿造。

對此質疑，奧蘭多藝術博物館館長德格羅夫(Aaron De Groft)全面否認，指博物館收藏的巴斯奇亞畫作確是出自巴斯奇亞的手筆，且作品不會受此流言影響，將於6月30日如期赴義大利展出。

德格羅夫表示，傳言說畫作上的「FedEx」字樣於1994年才設計並非事實，因為1980年代聯邦快遞公司並未統一公司徽章設計，該圖樣早就曾散見於聯邦快遞曾經手的貨物上；但這個說法立刻被聯邦快遞駁斥，該公司指公司徽章的設計有嚴格程序，系爭圖樣確是該公司1994年才開始使用。

兩名博物館員工指出，FBI正在調查巴斯奇亞畫作真實性，但館長事先已要求所有員工未經授權不得對外發言，否則一律開除。

據信FBI早在2021年7月就發函館方，要求博物館繳出「所有與巴斯奇亞本人，或鑑定畫作是否為巴斯奇亞所作的專家之間所有通聯記錄」；但FBI不願對調查進度發表評論，只說如果作品是真的，畫作總值高達1億元，但若確定是假的，那就是聯邦犯罪。

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