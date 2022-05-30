台首位芥川獎得主「拆標籤」李琴峰：分類可能成為暴力

旅日作家李琴峰去年憑小說「彼岸花盛開之島」摘下日本芥川獎，成為史上第一位台籍芥川獎作家」。（攝影／稻垣純也、圖：聯合文學提供）

旅日作家李琴峰去年憑小說 「彼岸花盛開之島」摘下日本 芥川獎，被媒體形容為「史上第一位台籍芥川獎作家」。李琴峰其實是筆名，「琴」是日文發音「Koto」、「峰」取自中國古典詩詞，光筆名便呈現作者交融不同文化的特質。但李琴峰對於用國籍分類作家並不適應，「分類可以快速理解世界，但也可能成為一種暴力」，這也成為她小說創作探討的永恆主題。

親自翻譯 得獎作品將在台出版

李琴峰生於台灣，15歲自習日文，同時嘗試以中文創作小說。2013年自台灣大學文學院畢業後赴日求學，2015年早稻田大學日語教育 研究所碩士課程畢業。她自承用日文寫作是一個巧合，畢業後嘗試用日語完成小說「獨舞」，意外獲得日本群像新人文學獎後，決定走向創作之路。「彼岸花盛開之島」6月將由聯合文學出版中文版，由李琴峰親自翻譯。

「彼岸花盛開之島」獲獎時還未翻成中文。有台灣讀者認為這座「彼岸花盛開」的小島是遍開彼岸花的馬祖、也有人認為是暗喻台灣。李琴峰透露，書中小島架構的「烏托邦」靈感來自丹麥首都哥本哈根內的克莉絲蒂安尼亞自由城、歷史取材自琉球王國，而小島的位置和形狀則明顯脫胎自日本最西端的島嶼—與那國島，距離台灣宜蘭蘇澳僅100多公里，也是距離台灣本島最近的外國島嶼。

旅日作家李琴峰去年憑小說「彼岸花盛開之島」摘下日本芥川獎，成為史上第一位台籍芥川獎作家」。（攝影／稻垣純也、圖：聯合文學提供）

李琴峰在小說中自創3種語言，混雜中文、日文和琉球語、台語。芥川獎評審指出，李琴峰打造了獨特的語言空間，內容融入多種語言安排，凸顯日語是不停變化的語言。李琴峰表示，她希望透過語言的實驗讓讀者思考語言的本質，不能期待語言保持「純淨的狀態」。如目前仍在宜蘭使用的宜蘭克里奧爾語(寒溪語)，便混雜了原民語、日語和漢語。

但即使是李琴峰親自翻譯，對台灣讀者來說，閱讀這三種自創語言依然有障礙。李琴峰表示，閱讀障礙會隨著故事的進展而慢慢消失，並不影響故事的脈絡與人物的登場。

「彼岸花盛開之島」和李琴峰的前幾部小說「獨舞」、「倒數五秒月牙」題材迥異，唯一相同的是拆解各種標籤的企圖—語言的、性別的、國籍的。李琴峰表示，標籤和分類，是她創作以來持續探討的議題，「分類可以快速理解世界，但也可能成為一種暴力」。她希望透過文學讓讀者意識標籤的存在、面對它；至於是要接受或抗拒、拆解或不拆解，「小說家提供的是提問而非解答，提供解答應該是政治家的責任。」

李琴峰的下一步也令人驚奇。慶祝出道5周年，李琴峰用NFT形式發行不曾結集出書的短篇小說「流光」，找來知名聲優朗讀，並有中文繁簡、日文等5種版本，每種版本限量兩套。