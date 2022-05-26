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密謀隱匿埃及古文物來源 羅浮宮前館長遭指控

中央社巴黎26日綜合外電報導
巴黎羅浮宮博物館前館長馬蒂內茲。(美聯社)
巴黎羅浮宮博物館前館長馬蒂內茲。(美聯社)

法國司法消息人士今天透露，巴黎羅浮宮博物館前館長遭控密謀隱匿埃及珍貴文物來源。調查人員懷疑，這批文物在阿拉伯之春起義期間遭人偷帶出境。

熟知案情的另名消息人士告訴法新社，前館長馬蒂內茲（Jean-Luc Martinez）和兩名埃及藝術專家被調查人員帶去問話，馬蒂內茲於昨天遭到控告，另兩人則未遭指控。

這起案件源自2016年，當時羅浮宮博物館（Louvre Museum）阿布達比分館以800萬歐元買下刻有古埃及法老圖坦卡門（Tutankhamun）像的罕見粉紅色花岡岩碑，以及另外4件歷史文物。兩年後的2018年7月，當局就此案展開調查。

據調查新聞報「鴨鳴報」（Le Canard enchaine）昨天報導，2013年到2021年間擔任巴黎羅浮宮館長的馬蒂內茲遭控刻意忽視這些文物的假造來源證明。據信還有數名文物專家涉入這起弊案。

司法消息人士指出，馬蒂內茲被控共謀詐欺，以及「利用虛假證明隱瞞非法取得文物的來源」。

這宗交易的掮客、一名德國籍黎巴嫩裔藝廊老闆3月在德國漢堡（Hamburg）被捕，後因本案被引渡到巴黎接受調查，法國司法機構隨後採取行動。

法國調查人員懷疑，有數以百計文物在2010年代初期席捲中東國家的阿拉伯之春（Arab Spring）抗議浪潮期間遭到掠奪，後來被賣給美術館和博物館，且買方也未細查文物來源。

鴨鳴報指出，為上述圖坦卡門石碑來源背書的同一批法國專家之中，有一些人也有替另件珍貴埃及文物「祭司內傑曼赫（Nedjemankh）金棺」進行驗證。美國紐約大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art）於2017年購入這個金棺，後來發現這是走私贓物。

紐約檢方就此展開調查後，大都會藝術博物館表示，他們也是虛假陳述和偽造文件的受害者，金棺將歸還給埃及當局。

博物館 大都會 德國

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