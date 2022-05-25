黃春明曾被說「詩太白了」首本詩集書寫親情與詩情

黃春明出版第一本詩集「零零落落」。（取材自聯合文學臉書）

小說 家、國家文藝獎得主黃春明，雖兩度被詩人朋友說他的詩「太白了」，對寫詩卻仍一直無法忘情，30年來不曾間斷，近期終於出版第一本詩集「零零落落」。

全書收錄黃春明的74首作品，第一首是1991年發表的「仰望者」，寫一個孩子看天上的星星想念母親的心情；1993年「因為我是小孩」寫黃春明跟么兒黃國峻在月光下踩影子玩遊戲的情景；黃國峻2003年過世，隔年黃春明寫下「國峻不回來吃飯」在網路瘋傳，這首詩同樣收錄在詩集當中。

黃春明在詩集的序中寫道，過去除了寫小說之外，也很想寫一點詩，但出過詩集的同事說他的詩「太白，不像詩」，過一段時間他不信邪，又認識幾位辦過詩刊的詩人，同樣說他的詩「太白」，黃春只好專心擁抱小說，但仍持續「暗戀」詩。

直到有一天黃春明看到孩子從學校帶回「國語日報」，讀到已故兒童文學作家林良的童詩，詩句跟他一樣直白，「我寫詩的心又活了起來」，黃春明於是開始試著用小孩的心情寫詩，因為小孩的想像空間比大人還大，而且有無限可能。

黃春明在序中提到么兒剛學會走路時，月夜裡帶著孩子玩踩影子遊戲，兩人的密切互動，以及小孩對自然現象的直覺反應，充滿驚喜與溫情，於是寫下「因為我是小孩」一詩；詩中「我退後一步／月亮也跟著我退後一步」，充滿童言童語的趣味，詩末三句「月亮是我的好朋友／我給她星星／我給她一朵一朵的白雲」，則全是當年么兒回應給他的話。

全書前半為黃春明手寫詩稿，後半則將詩稿另以印刷排版呈現，聯合文學總編輯周昭翡表示，黃春明的詩原以手稿寫就，但數十年投稿給各大報章雜誌，許多原稿早已佚失，黃春明特別為這次詩集出版，全數重新書寫。

周昭翡表示，黃春明前幾年因對抗癌症 疾病，身體較虛弱，但仍勤於寫作，尤其專心創作小說，這次能將幾十年來的詩作集結成書，相當難得。