美國籍詩人深耕台灣文學 台移民署贈「梅花卡」

美國籍詩人喬治歐康奈爾獲移民署頒發「梅花卡」。記者邱奕能／翻攝

美國籍詩人、文學家喬治歐康奈爾深耕文學界，在台灣的大學授課，因爲他多年貢獻，移民 署特別頒發俗稱「梅花卡」的外僑永久居留證給他，感謝他為台灣長期以來的貢獻。

曾在台灣大學、師範大學、東華大學、文藻外語大學等進行講座的喬治，出生在美國芝加哥 ，主要生活在美國中、東部，讀大學時通過英文翻譯接觸到東方詩歌，詩中優雅、簡潔美使他深受感動，宛如魂牽夢縈之地，因此智利開設現代詩英譯工作坊，讓台灣當代詩人作品發揚於世界。

喬治的詩也富有影像轉化及生命力。例如他「書法」詩中寫道，「長長的裝滿黑夜，這些橡木劈開了，彷彿是被光，它們沿著斧子躍起，閃亮如紙面‥」。

另外喬治於文學、翻譯領域卓越表現，與譯者史春波(Diana Shi)女士合作詩集翻譯，將台灣詩人作品以精準又優美的譯文呈現，推動東西方詩歌藝術交流不遺餘力。他的詩曾獲得美國「亞特蘭大 詩刊」國際詩歌大獎等多項榮譽。

喬治回憶，10多年前，他到台北講學，一開始以為自己「老外」的身份有特殊友善對待，但後來發現臺灣人對講國語的翻譯搭檔史春波也持相同態度，原來這種彬彬有禮在台灣是相當普遍。

喬治說，台灣民眾擁有表達自由和選舉權，這種對自己生命的自主權，沒有這種自由的人是不會體會這種幸福的，也是他決定留在台灣進行文學創作與翻譯工作原因，並感謝台大現代詩英譯工作坊13位同學，協助參與「徙．臺灣當代詩人十三家」詩集的翻譯工作。

移民署北區事務大隊北市服務站表示，今年積極爭取延攬各國優秀人才，除去年底新修正外國專業人才延攬及僱用法，進一步鬆綁相關政策，期提供各國優秀人才更多留台貢獻專長之吸引力外，也積極鼓勵符合入出國及移民法，對台灣有特殊貢獻或為台灣所需高級專業人才申請梅花卡，可不受居留日數的限制。