Johnnie Walker首發NFT套餐 全球僅7套 要價3.5萬美元

Johnnie Walker首度發行Johnnie Walker Masters of Flavour的NFT套餐，要價3.5萬美元。（圖：帝亞吉歐提供）

蘇格蘭威士忌品牌Johnnie Walker宣佈與BlockBar.com合作，限量發售7套陳釀了48年之久的珍稀Johnnie Walker Masters of Flavour威士忌、NFT 數位藝術品，以及專屬的蘇格蘭品牌體驗之旅。

Johnnie Walker Masters of Flavour NFT將於5月31日美東標準時間上午10時半開始發售，先到先得，售完即止。Johnnie Walker Masters of Flavour NFT的售價為35000美元，買家可使用以太幣 或法定貨幣 購買。購買大廳將於5月31日美東標準時間上午10時在BlockBar.com開放。如欲進入購買大廳，每位參加者必須首先將擁有35000美元的以太幣錢包連接至上述網站。

只要擁有這些代幣，即可獲得人稱BossLogic的藝術家Kode Abdo精心繪製的獨特平面設計作品。這位享負盛名的藝術家，以改圖作品知名。BossLogic表示：「威士忌的風味與不同元素渾然而成，締造出讓幾代人難以忘懷的味道。我很高興能為各位呈獻這套獨一無二的藝術品系列。每件作品均搭配7瓶陳釀48年之久的稀有調和蘇格蘭威士忌，以獨特方式向生命的真髓舉杯致敬。」

此外，買家更能前往Johnnie Walker Princes Street，於蘇格蘭愛丁堡尊享品牌體驗，在沉浸於Johnnie Walker的風味之旅當中，同時感受蘇格蘭的威士忌釀造文化。

成功購入此批NFT的買家，將入住富麗堂皇的Gleneagles Townhouse，並獲得遊覽格蘭昆奇蒸餾廠的機會，一睹這座標誌性酒廠房的風采，以及探索其在Johnnie Walker威士忌製作過程中不可或缺的角色。買家更可在導遊的帶領下，參觀Diageo Archive，享受VIP品酒體驗，細嚐多款最為稀有且最具收藏價值的帝亞吉歐出品的威士忌。

Johnnie Walker Masters of Flavour以來自Port Dundas、Brora、Glen Albyn及Glenury Royal這4家「幽靈」蒸餾廠所生產的威士忌釀製而成，當中所選用到的威士忌極為珍稀、轉瞬即逝，全部均已陳釀至少48年。這些美酒盛載在一個手工吹製的Baccarat綠色水晶酒瓶裡，並精美地擺放在一個由人手打造的木製貯藏盒之中。

這款非同凡響的混釀佳作，充分展現了威士忌釀造藝術大師將多代的蘇格蘭威士忌製作知識和工藝，與他們自身在麥芽製作、蒸餾、木桶熟成以及混釀方面的專業知識互相結合，以釀造出一款卓越超群的蘇格蘭威士忌作品。

Johnnie Walker全球品牌總監Julie Bramham 表示：「Johnnie Walker是一個不斷挑戰自我的品牌，打造出各式各樣的獨特體驗，讓世界各地人士均可享受並參與其中。這次與BlockBar的創新合作，讓Johnnie Walker開拓了威士忌的無限可能，並為全球的威士忌愛好者及收藏家帶來了獨一無二的匠心之作。」

BlockBar行政總裁兼聯合創辦人Dov Falic補充指出：「能夠與Johnnie Walker攜手合作，一同推出其首批NFT，實在令人非常興奮。這次合作正正彰顯了NFT能夠超越單一產品的界限，帶來無與倫比的體驗，讓買家能夠以專屬的方式深入探索一個品牌、其傳統以及未來發展，並讓他們回味悠長。」