我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州通報美國今年首例「猴痘」感染 患者曾赴加拿大

米開朗基羅「裸體素描」拍賣2300萬歐元 創紀錄

中央社／巴黎18日綜合外電報導
米開朗基羅首幅已知的裸體素描拍賣2300萬歐元。(路透)
米開朗基羅首幅已知的裸體素描拍賣2300萬歐元。(路透)

米開朗基羅（Michelangelo）首幅已知的裸體素描今天在法國巴黎佳士得拍賣會以2300萬歐元（約2416萬美元）落槌，創下這位文藝復興巨匠畫作的拍賣紀錄。

法新社與「富比世」（Forbes）雜誌報導，這幅15世紀晚期的素描，以鋼筆和棕色墨水勾勒一名裸體男子站在另兩人前面的模樣，畫作不知去向一個多世紀後，最近在法國私人收藏中發現。

包括買家佣金在內，這幅素描的拍賣價，遠超過2000年倫敦佳士得（Christie's）以950萬歐元拍出米開朗基羅畫作「復活的基督」（The Risen Christ）的價格，但低於3000萬歐元的標價。

佳士得古代和19世紀繪畫部門主管里哈爾（Helene Rihal）拍賣前告訴法新社：「私人手中的米開朗基羅畫作不到10幅。」這幅素描上次出售，是1907年在巴黎的德魯奧酒店（Hotel Drouot）。

佳士得指出，這幅裸體素描保存非常完好，畫作部分內容取材自馬薩喬（Masaccio）在義大利佛羅倫斯（Florence）布蘭卡契小堂（Brancacci）的壁畫，在此之前「躲過專家們的注意」。

直到2019年專家清點法國私人收藏，才鑑定出這幅畫為米開朗基羅的作品。同年9月，這幅畫被定為「法國國寶」，禁止離開法國領土長達30個月，讓法國政府和博物館有機會購買。

A4大小的這幅畫，內容非常類似馬薩喬壁畫「新教徒的洗禮」（The Baptism of the Neophytes）中的人物，但佳士得古典大師畫作部門專家阿斯汀（Stijn Alsteens）在佳士得官網指出，「這幅畫不僅僅是臨摹而已」。

阿斯汀說，「米開朗基羅讓畫中人物更健壯、更魁梧，更符合他的審美觀，同時卻也保持了人物脆弱的一面」，表現出男子在等待洗禮時「裸露與顫抖的模樣」。

米開朗基羅首幅已知的裸體素描拍賣2300萬歐元。(路透)
米開朗基羅首幅已知的裸體素描拍賣2300萬歐元。(路透)

拍賣 義大利 富比世

上一則

俄亥俄最後的一片楓葉

延伸閱讀

烏克蘭首審戰爭罪 被控俄軍承認殺害平民

烏克蘭首審戰爭罪 被控俄軍承認殺害平民
俄國展開報復 驅逐法義西共85名外交官

俄國展開報復 驅逐法義西共85名外交官
Omicron變種恐讓歐洲疫情復燃 法國「二次感染」激增

Omicron變種恐讓歐洲疫情復燃 法國「二次感染」激增
法國30多年來首位女總理 馬克宏任命柏納為閣揆

法國30多年來首位女總理 馬克宏任命柏納為閣揆

熱門新聞

人生提早規畫，即使步入晚年也能生活無憂，享受最美的風景。(Getty Images)

徵文╱我的退休計畫

2022-05-14 01:01

試管嬰兒來報到

2022-05-12 02:00

另一半是醫生

2022-05-15 02:01

她曾低估了他

2022-05-14 02:01
吳孟芸∕圖

母親的最後一封信（上）

2022-05-14 02:02
藝術家曼雷1924年最著名黑白攝影作品「安格爾的提琴」14日以1240萬元價格售出，創拍賣史上最昂貴照片紀錄。圖為「安格爾的提琴」上月29日在紐約佳士得拍賣公司預展，講說員介紹拍賣項目。(Getty Images)

1張照片1240萬元 曼雷「安格爾的提琴」創拍賣天價

2022-05-15 00:44

超人氣

更多 >
周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理
零售商示警通膨 道指重挫1165點

零售商示警通膨 道指重挫1165點
南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會

南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會
一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案

一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案
特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場