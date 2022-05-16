羅芙奧2022春拍6月登場 趙無極、村上隆、張大千匯聚

張大千「登山臨水圖」1979作，水墨設色紙本鏡框，來自民懷民家族舊藏。圖：羅芙奧提供

羅芙奧（RAVENEL）2022春季拍賣 會即將於6月2日起陸續於台北萬豪酒店登場，其中「現代與當代藝術」專場將於6月5日壓軸舉辦，一系列華人 經典、日韓當代、台灣及中國現當代藝術佳作共167件，總金額逾3億台幣。領銜拍品為華人抽象藝術之最趙無極「22.3.79」，以及兩幅朱德群90年年代表作，包括1990年的「冥想」與1991年的「夜」，畫面中央明亮色塊有如早期「寶石時期」閃耀一般的瑰麗畫面，後者著絲絨般質地的暗影內斂展現生命。

麥卡倫璀璨系列The Six Pillars Collection - The Macallan Lalique，水晶瓶身是與法國百年精品水晶Lalique合作打造，6款酒分別呼應著麥卡倫的6大支柱精神。圖：羅芙奧提供

村上隆「花團」2015年作，壓克力、畫布裱於木板，直徑100公分。圖：羅芙奧提供

6月4日的「薈萃國際：現代與當代藝術」精選現當代藝術拍品112組，預估金額近億台幣，重點拍品為一幅來自超扁平藝術教父村上隆的紅色圓形畫作「花團」，尺幅直徑達一米，屬於藝術家經典「微笑花朵」主題，重複的單一元素彷彿無限延伸。生涯橫跨二十世紀，新達達、抽象表現及普普藝術大師吉姆戴恩（Jim Dine）「鎘紅中調色」，藝術家最受歡迎的「愛心」主題，將普遍認可的「心」，賦予普遍認可的「心」複雜意義的無限可能。

趙無極「22.3.79」領銜羅芙奧春拍「現代與當代藝術」專場。圖：羅芙奧提供

加藤泉「無題」2016作，油彩畫布，194 x 130.3公分。圖：羅芙奧提供

同日登場的「翰墨丹青—書畫及古文物」春季拍賣，張大千「登山臨水圖」來自林懷民家族舊藏，為晚年知名的「細筆細潑」來表現寫意造景，被認為是藝術家筆墨的巔峰力作。共逾700件拍品的「尊釀雲集—藏酒拍賣」則將於6月2日舉辦葡萄酒專場、6月3日舉辦威士忌專場，葡萄酒部分包括來自單一藏家的「The Curious Mind 珍奇私人窖藏」專拍，威士忌專場拍賣亮點之一為羅芙奧特別與格蘭父子攜手合作、由年輕藝術家范承宗創作全球唯一一件專屬「The Balvenie D.C.S. Compendium 百富首席調酒師典藏系列」的藝術展示架與全套25瓶的精彩拍品。