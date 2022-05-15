1張照片1240萬元 曼雷「安格爾的提琴」創拍賣天價

藝術家曼雷1924年最著名黑白攝影作品「安格爾的提琴」14日以1240萬元價格售出，創拍賣史上最昂貴照片紀錄。圖為「安格爾的提琴」上月29日在紐約佳士得拍賣公司預展，講說員介紹拍賣項目。(Getty Images)

融合達達主義與超現實主義敍事語言的美國藝術家曼雷(Man Ray)1924年最著名黑白攝影 作品《安格爾的提琴》(Le Violon d'Ingres)，14日以1240萬元價格售出，創下拍賣 史上最昂貴照片紀錄。

這幅黑白照片呈現如提琴般曼妙的裸女背部，其背上還添加了小提琴「f孔」。在紐約佳士得拍賣行專為超現實主義藝術作品進行的拍賣會中，此作品競標過程長達11分鐘。

其中兩位競標者，透過與紐約佳士得攝影專家海姆斯(Darius Himes)和巴黎佳士得攝影專家莫瑞爾(Elodie Morel)通電話，競拍這幅古董照片；在拍賣師梅爾(Adrien Meyer)引領下，出價愈攀愈高，作品最終落入海姆斯代表的競標者手中；落槌價為1050萬元，遠超過拍賣前最高估價700萬元。

海姆斯在拍賣前曾盛讚這張《安格爾的提琴》，是20世紀最具標誌性意義的經典照片之一，在市場上「前所未見」。照片中的女子是曼雷的繆斯、法國模特兒「蒙巴納斯的吉吉」(Kiki de Montparnasse)。

14日售出的照片被認為是1924年曼雷為一本雜誌拍攝的原始照片副本，在其相應底片首次製作時製成，非常罕見；在攝影專家眼中很有價值。

此前史上拍賣的最昂貴照片，是2011年以430萬元拍出德國 著名攝影師古爾斯基(Andreas Gursky)的《萊茵河2號》(Rhine II)。曼雷的《安格爾的提琴》不僅超出先前照片最高價三倍，也打破曼雷其他照片的拍賣紀錄。

曼雷生於1890年、卒於1976年。他的作品上次最高價拍賣紀錄，是2017年在佳士得巴黎拍賣會以300萬元價格售出的1926年《黑與白》(Noire et Blanche)原版照片。

佳士得指出，《安格爾的提琴》原由紐約收藏家雅各布斯(Rosalind Gersten Jacobs和 Melvin Jacobs)，這對夫婦生前都是紐約百貨業高層，與超現實主義圈子有深厚聯繫。1962年，他們直接從曼雷手中買下這張《安格爾的提琴》。

默文．雅各布斯於1993年逝世，享年67歲；羅莎琳德．格斯滕．雅各布斯於2019年過去，享年94歲。這次拍賣會品項包括雅各布斯夫婦歷年來積累的各類藝術收藏品、照片、珠寶和海報等等。總拍賣價高達13億元。