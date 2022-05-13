我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

莫內「垂柳」首登香港拍賣 史恩康納萊舊藏的畢卡索鉅作曝光

記者孫曼／即時報導
莫內「垂柳」，1918 – 1919年作，估價9,500萬港元起。（圖：佳士得提供）
莫內「垂柳」，1918 – 1919年作，估價9,500萬港元起。（圖：佳士得提供）

佳士得（Christie’s）香港本季拍賣即將於5月底展開，各門類陸續公布。即將於5月26日在香港會議展覽中心舉行的佳士得二十及二十一世紀藝術晚間拍賣中登場的，除了稍早宣布來自國際巨星史恩康納萊（Sean Connery）舊藏的畢卡索（Pablo Picasso）鉅作「畫框中的男子半身像」，以及領銜的趙無極 1960 年代最大尺幅鉅作「29.09.64.」，其他焦點也陸續曝光。

印象派大師莫內（Claude Monet）傳奇作品「垂柳」（Saule pleureur）將首度登上亞洲拍場，以及首度登上拍場的羅馬尼亞當代藝術家艾德里安格尼（Adrian Ghenie）大尺幅鉅作「餡餅鬥室 12」單一畫布作品，也被看好將刷新藝術家世界拍賣紀錄。

艾德里安格尼大尺幅鉅作「餡餅鬥室12」 首度登上拍場，估價6,800萬港元起。（...
艾德里安格尼大尺幅鉅作「餡餅鬥室12」 首度登上拍場，估價6,800萬港元起。（圖：佳士得提供）

史恩康納萊舊藏畢卡索鉅作「畫框中的男子半身像」，將登佳士得香港二十及二十一世紀藝...
史恩康納萊舊藏畢卡索鉅作「畫框中的男子半身像」，將登佳士得香港二十及二十一世紀藝術晚間拍賣，估價約1.5億港元。（圖：佳士得提供）

「垂柳」系列作品背景是第一次世界大戰後的歐洲。戰爭動蕩之際，莫內於吉維尼花園創作出舉世聞名的巨型畫作「睡蓮全景」（Grandes decorations）系列，被視為藝術家生涯最後一個巔峰時期。大戰過後，藝術家將「睡蓮全景」捐贈予國家，同時創作了10幅描繪其吉維尼花園睡蓮池畔挺拔的垂柳的畫作，被形容為莫奈對戰爭最直接及最深刻的回應。此次上拍「垂柳」堪稱當中最出色的傑作之一，亦是該系列中僅有的5幅仍在私人珍藏的作品之一。

艾德里安格尼「餡餅鬥室」系列是藝術家最富盛名的系列。他在2008年至2012年間的創作大多以肖像畫的尺幅繪製面目不清、臉上厚塗著層層顏料的人物和抽象畫面，勾勒出介於20世紀歐洲史和集體記憶間的模糊地帶。本作屬於創作於 2012 至 2014 年的系列，則將畫作主題推向電影般的尺幅和複雜形式的非凡高度，透過層層建構的自我引述，表達幻覺的誘惑魅力與現實的觀看難度。此幅作品的前一創作「餡餅鬥室 11」（2014年作），現收藏於巴黎龐畢度中心。

艾德里安格尼大尺幅鉅作「餡餅鬥室12」 首度登上拍場，估價6,800萬港元起。（...
艾德里安格尼大尺幅鉅作「餡餅鬥室12」 首度登上拍場，估價6,800萬港元起。（圖：佳士得提供）

趙無極1960年代最大尺幅油畫「29.09.64.」，估價2.2億港元起。（圖：...
趙無極1960年代最大尺幅油畫「29.09.64.」，估價2.2億港元起。（圖：佳士得提供）

拍賣 香港 史恩康納萊

上一則

經過一座城

熱門新聞

藍田巷已然破敗不堪，此是每年初春陪同母親造訪的舊金山小花徑。（方述斌．圖片提供）

藍田巷100號

2022-05-08 02:02

婚姻這條路

2022-05-09 02:00

你是安寧

2022-05-06 02:02

婆婆歡迎光臨

2022-05-06 02:00
良渚文化多處遺址由於土壤環境問題，難以保存動物骨骼，僅有鐘家港等少數遺址因為特殊環境才得以保存，圖為良渚文化鐘家港遺址考古現場。（新華社）

5000年前良渚人的「肉欲」 考古結果：最愛豬肉、鹿肉

2022-05-07 13:16
陳雨德把住家後院所栽種的芭樂，也拿來添加在自釀啤酒上，產生了更絕妙的風味。(圖：陳雨德提供)

家庭煮夫釀啤酒 陳雨德躍登國際裁判

2022-05-10 07:00

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因